亞洲人為何特別容易腦出血？ 高血壓學會點名「這習慣」害風險飆升

高血壓學會理事長林彥宏建議，民眾應依照「722」居家血壓測量口訣，也就是連續量7天、每天量2回、每回量2次，再以平均值評估，確認是否真的有高血壓問題。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕承億集團創辦人暨承億建設、承億文創董事長戴俊郎日前因多發性腦溢血離世，享年54歲，引發外界關注中年族群腦中風與血壓控制問題。台灣高血壓學會理事長林彥宏指出，中風可分為缺血性與出血性兩大類，腦溢血屬於出血性中風，而出血性中風最重要的危險因子就是高血壓；相較西方國家，台灣、日本、韓國等亞洲地區出血性中風比例較高，更凸顯高血壓防治的重要性。

林彥宏表示，缺血性中風常與血管阻塞、膽固醇等因素相關，但若是腦溢血等出血性中風，除少數先天血管異常外，絕大多數都和高血壓有關。他說，高血壓會讓血管長期承受過高壓力，一旦血管脆弱或破裂，就可能造成腦出血，因此高血壓是出血性腦中風最關鍵、也最需要被控制的危險因子。

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林彥宏指出，近年高血壓有逐年上升趨勢，一方面與人口老化有關，另一方面也和飲食、生活環境改變有關。心血管疾病方面，像心肌梗塞雖然罹患率上升，但因藥物治療進步，死亡率已有下降；相較之下，中風改善幅度有限，重要原因之一就是高血壓控制仍不理想。

他進一步說明，東西方心血管疾病型態不同，西方國家心肌梗塞比例遠高於中風，尤其出血性中風比例較低；但在亞洲，尤其台灣、日本、韓國，心肌梗塞相對沒那麼多，中風卻比西方國家更常見，出血性中風也更值得注意。因此，雖然膽固醇控制同樣重要，但對亞洲人來說，高血壓的角色更關鍵。

至於為何亞洲人風險較高？林彥宏點名「高鹽飲食」是一大問題。他表示，亞洲飲食普遍偏鹹，台灣也不例外，尤其外食族經常吃進過多鹽分，長期下來容易讓血壓升高。相較歐洲部分地區較常見的地中海飲食，亞洲民眾鹽分攝取仍明顯超標，因此減鹽是控制血壓、降低腦中風風險的重要生活調整。

林彥宏提醒，鹽分控制對老年人尤其重要，但中青年族群也不能輕忽。許多年輕人或衝刺事業的中年人，常因工作壓力、時間不足或自認身體還好，忽略血壓測量與控制。臨床觀察上，20歲至50歲族群對血壓認知較不足，控制率也較差；反而60歲、65歲以上長者，因退休後較有時間關心健康，血壓發現率與控制率表現更好。

他說，40歲、50歲左右的中年族群常出現兩極化現象，有些人已開始重視健康、定期量血壓，但也有人忙到完全不在意，直到健康出狀況才發現血壓長期偏高。這也是為何高血壓不應被視為老人病，工作壓力大、外食頻繁、作息不穩定的青壯年與中年人，都應提早建立血壓管理習慣。

針對血壓標準，林彥宏表示，台灣高血壓學會目前以130／80毫米汞柱作為高血壓標準，與美國、歐洲及日本最新高血壓指引一致。不過，這不代表血壓一超過130就一定要立刻吃藥，仍要依個人風險分層判斷。

他說，若是低風險族群，血壓介於130至140毫米汞柱之間，可先從飲食、運動、減重、減鹽等非藥物治療開始，觀察半年到一年後再重新評估；但若本身已有心血管疾病、糖尿病等高風險狀況，只要確認血壓超過130／80毫米汞柱，就應與醫師討論是否開始藥物治療。

林彥宏也強調，血壓不能「一次定生死」。很多人量到一次偏高就以為一定要吃藥，或單次正常就認為自己沒問題，這都不準確。血壓會受到測量時間、姿勢、情緒、睡眠、咖啡因、運動等因素影響，建議民眾依照「722」居家血壓測量口訣，也就是連續量7天、每天量2回、每回量2次，再以平均值評估，確認是否真的有高血壓問題。

他提醒，高血壓初期通常沒有明顯症狀，卻可能長期傷害血管、心臟、腦部與腎臟。民眾平時應養成定期量血壓習慣，外食時少喝湯汁、少吃加工食品與重鹹醬料，並搭配規律運動與充足睡眠，才能降低腦中風與心血管疾病風險。

台灣高血壓學會理事長林彥宏提醒，民眾平時應養成定期量血壓習慣，外食時少喝湯汁、少吃加工食品與重鹹醬料，並搭配規律運動與充足睡眠，才能降低腦中風與心血管疾病風險。（記者羅碧攝）

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