自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

亞洲人為何特別容易腦出血？ 高血壓學會點名「這習慣」害風險飆升

2026/05/14 12:46

高血壓學會理事長林彥宏建議，民眾應依照「722」居家血壓測量口訣，也就是連續量7天、每天量2回、每回量2次，再以平均值評估，確認是否真的有高血壓問題。（圖擷取自shutterstock）

高血壓學會理事長林彥宏建議，民眾應依照「722」居家血壓測量口訣，也就是連續量7天、每天量2回、每回量2次，再以平均值評估，確認是否真的有高血壓問題。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕承億集團創辦人暨承億建設、承億文創董事長戴俊郎日前因多發性腦溢血離世，享年54歲，引發外界關注中年族群腦中風與血壓控制問題。台灣高血壓學會理事長林彥宏指出，中風可分為缺血性與出血性兩大類，腦溢血屬於出血性中風，而出血性中風最重要的危險因子就是高血壓；相較西方國家，台灣、日本、韓國等亞洲地區出血性中風比例較高，更凸顯高血壓防治的重要性。

林彥宏表示，缺血性中風常與血管阻塞、膽固醇等因素相關，但若是腦溢血等出血性中風，除少數先天血管異常外，絕大多數都和高血壓有關。他說，高血壓會讓血管長期承受過高壓力，一旦血管脆弱或破裂，就可能造成腦出血，因此高血壓是出血性腦中風最關鍵、也最需要被控制的危險因子。

林彥宏指出，近年高血壓有逐年上升趨勢，一方面與人口老化有關，另一方面也和飲食、生活環境改變有關。心血管疾病方面，像心肌梗塞雖然罹患率上升，但因藥物治療進步，死亡率已有下降；相較之下，中風改善幅度有限，重要原因之一就是高血壓控制仍不理想。

他進一步說明，東西方心血管疾病型態不同，西方國家心肌梗塞比例遠高於中風，尤其出血性中風比例較低；但在亞洲，尤其台灣、日本、韓國，心肌梗塞相對沒那麼多，中風卻比西方國家更常見，出血性中風也更值得注意。因此，雖然膽固醇控制同樣重要，但對亞洲人來說，高血壓的角色更關鍵。

至於為何亞洲人風險較高？林彥宏點名「高鹽飲食」是一大問題。他表示，亞洲飲食普遍偏鹹，台灣也不例外，尤其外食族經常吃進過多鹽分，長期下來容易讓血壓升高。相較歐洲部分地區較常見的地中海飲食，亞洲民眾鹽分攝取仍明顯超標，因此減鹽是控制血壓、降低腦中風風險的重要生活調整。

林彥宏提醒，鹽分控制對老年人尤其重要，但中青年族群也不能輕忽。許多年輕人或衝刺事業的中年人，常因工作壓力、時間不足或自認身體還好，忽略血壓測量與控制。臨床觀察上，20歲至50歲族群對血壓認知較不足，控制率也較差；反而60歲、65歲以上長者，因退休後較有時間關心健康，血壓發現率與控制率表現更好。

他說，40歲、50歲左右的中年族群常出現兩極化現象，有些人已開始重視健康、定期量血壓，但也有人忙到完全不在意，直到健康出狀況才發現血壓長期偏高。這也是為何高血壓不應被視為老人病，工作壓力大、外食頻繁、作息不穩定的青壯年與中年人，都應提早建立血壓管理習慣。

針對血壓標準，林彥宏表示，台灣高血壓學會目前以130／80毫米汞柱作為高血壓標準，與美國、歐洲及日本最新高血壓指引一致。不過，這不代表血壓一超過130就一定要立刻吃藥，仍要依個人風險分層判斷。

他說，若是低風險族群，血壓介於130至140毫米汞柱之間，可先從飲食、運動、減重、減鹽等非藥物治療開始，觀察半年到一年後再重新評估；但若本身已有心血管疾病、糖尿病等高風險狀況，只要確認血壓超過130／80毫米汞柱，就應與醫師討論是否開始藥物治療。

林彥宏也強調，血壓不能「一次定生死」。很多人量到一次偏高就以為一定要吃藥，或單次正常就認為自己沒問題，這都不準確。血壓會受到測量時間、姿勢、情緒、睡眠、咖啡因、運動等因素影響，建議民眾依照「722」居家血壓測量口訣，也就是連續量7天、每天量2回、每回量2次，再以平均值評估，確認是否真的有高血壓問題。

他提醒，高血壓初期通常沒有明顯症狀，卻可能長期傷害血管、心臟、腦部與腎臟。民眾平時應養成定期量血壓習慣，外食時少喝湯汁、少吃加工食品與重鹹醬料，並搭配規律運動與充足睡眠，才能降低腦中風與心血管疾病風險。

台灣高血壓學會理事長林彥宏提醒，民眾平時應養成定期量血壓習慣，外食時少喝湯汁、少吃加工食品與重鹹醬料，並搭配規律運動與充足睡眠，才能降低腦中風與心血管疾病風險。（記者羅碧攝）

台灣高血壓學會理事長林彥宏提醒，民眾平時應養成定期量血壓習慣，外食時少喝湯汁、少吃加工食品與重鹹醬料，並搭配規律運動與充足睡眠，才能降低腦中風與心血管疾病風險。（記者羅碧攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中