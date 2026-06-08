嘉義市東西區衛生所加開2場假日門診 打肺炎鏈球菌、幼兒疫苗

嘉義市東、西區衛生所加開假日門診，方便市民接種肺炎鏈球菌疫苗。（嘉義市衛生局提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕為方便長輩、民眾施打疫苗，嘉義市東區、西區衛生所各加開1場假日門診，提供肺炎鏈球菌疫苗、幼兒常規疫苗接種服務，提醒符合公費資格民眾攜帶健保卡及身分證、兒童健康手冊接種疫苗。

假日門診時間，6月13日上午8點30分至11點30分在東區衛生所，6月27日上午9點至12點在西區衛生所。

請繼續往下閱讀...

嘉義市衛生局長廖育瑋說，肺炎鏈球菌疫苗公費接種對象為65歲以上長輩、55至64歲原住民、19至64歲符合侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象。從未打過肺炎鏈球菌疫苗的長輩，可接種一劑20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20）；已接種23價多醣體肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）且間隔至少1年者，可接種一劑PCV20；已接種13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）且間隔至少1年者（IPD高風險對象、65歲以上機構住民及洗腎患者間隔至少8週），接種1劑PPV23）。如已完成兩劑PCV13/15+PPV23或已接種PCV20，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種PCV20。

市衛生局說，接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，請民眾儘早接種。在此2場接種任一疫苗市民，還加碼贈送1瓶洗碗精，送完為止。

嘉義市衛生局呼籲符合公費疫苗接種條件市民，儘快接種疫苗。（嘉義市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法