自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

嘉義市東西區衛生所加開2場假日門診 打肺炎鏈球菌、幼兒疫苗

2026/06/08 15:35

嘉義市東、西區衛生所加開假日門診，方便市民接種肺炎鏈球菌疫苗。（嘉義市衛生局提供）

嘉義市東、西區衛生所加開假日門診，方便市民接種肺炎鏈球菌疫苗。（嘉義市衛生局提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕為方便長輩、民眾施打疫苗，嘉義市東區、西區衛生所各加開1場假日門診，提供肺炎鏈球菌疫苗、幼兒常規疫苗接種服務，提醒符合公費資格民眾攜帶健保卡及身分證、兒童健康手冊接種疫苗。

假日門診時間，6月13日上午8點30分至11點30分在東區衛生所，6月27日上午9點至12點在西區衛生所。

嘉義市衛生局長廖育瑋說，肺炎鏈球菌疫苗公費接種對象為65歲以上長輩、55至64歲原住民、19至64歲符合侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險對象。從未打過肺炎鏈球菌疫苗的長輩，可接種一劑20價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20）；已接種23價多醣體肺炎鏈球菌疫苗（PPV23）且間隔至少1年者，可接種一劑PCV20；已接種13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）且間隔至少1年者（IPD高風險對象、65歲以上機構住民及洗腎患者間隔至少8週），接種1劑PPV23）。如已完成兩劑PCV13/15+PPV23或已接種PCV20，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種PCV20。

市衛生局說，接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，請民眾儘早接種。在此2場接種任一疫苗市民，還加碼贈送1瓶洗碗精，送完為止。

嘉義市衛生局呼籲符合公費疫苗接種條件市民，儘快接種疫苗。（嘉義市衛生局提供）

嘉義市衛生局呼籲符合公費疫苗接種條件市民，儘快接種疫苗。（嘉義市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中