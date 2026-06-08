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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

壯男下巴腫竟是唾液腺結石 醫師提醒「多喝水」

2026/06/08 14:33

林甫禎醫師呼籲，民眾要「多喝水」避免唾液腺結石上身，若發現下巴或耳下出現不明原因的重複性腫痛，也應盡早就醫檢查釐清。（記者陳建志攝）

林甫禎醫師呼籲，民眾要「多喝水」避免唾液腺結石上身，若發現下巴或耳下出現不明原因的重複性腫痛，也應盡早就醫檢查釐清。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕44歲的張先生近1個月來飽受右側下巴腫痛之苦，尤其在進食時疼痛更是加劇，趕緊到耳鼻喉科就診，經安排電腦斷層檢查，確診為右側下頜腺結石併發唾液腺炎，所幸透過健保給付的微創內視鏡手術，順利自口內取出結石，成功保留完整腺體，讓他可以開心吃東西且外表不留疤痕；醫師也呼籲民眾要多喝水，避免唾液腺結石上身。

長安醫院耳鼻喉頭頸外科醫師林甫禎表示，唾液腺結石是耳鼻喉科常見的疾病，當結石堵住分泌唾液的導管時，口水無法順利排出，腺體就會隨之腫脹發炎。因唾液會隨著吃東西、看到美食而大量分泌，因此疼痛感也會隨著飲食而加劇、飯後幾小時又逐漸消退，這是唾液腺結石的一大特徵。

林甫禎強調，下頜腺周邊密布著主管舌頭知覺與味覺的舌神經，手術時一定要小心辨識並避開，一旦誤傷可能導致說話大舌頭、咬字不清，甚至造成舌頭永久麻木與味覺改變，因此安排患者進行微創內視鏡手術，在口內切開微小傷口進行探查，最終成功定位病灶，將卡在導管內的結石整顆完整取出。

林甫禎表示，微創內視鏡手術不僅能將傷口藏在口內，不在外觀上留下一絲疤痕，更重要的是能大幅減少周邊組織的破壞。以該患者而言，不需切除整顆唾液腺就能成功取石，不但不影響口水分泌功能，並將神經損傷的風險降到最低。

林甫禎也呼籲，預防唾液腺結石的最有效方法就是「多喝水」。當人體水分攝取不足時，唾液會變得濃稠，極易導致結石形成。此外，針對台灣健保大數據的研究也發現，唾液腺結石與尿路結石呈現統計上的顯著相關。這代表平時經常熬夜、工作壓力大、日常飲水量不足，甚至本身具有尿路結石體質的民眾，都是唾液腺結石的高風險族群。提醒民眾若發現下巴或耳下出現不明原因的重複性腫痛，應盡早就醫檢查，以免引發更嚴重的深頸部感染。

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