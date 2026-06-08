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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

提升心血管疾病早期發現能力 怡仁醫院導入新世代雙球管高階CT

2026/06/08 14:39

怡仁綜合醫院舉辦怡仁30週年暨新世代雙球管高階電腦斷層（DSCT）啟用典禮，並邀請棒球國手陳冠宇擔任健康大使。（怡仁綜合醫院提供）

怡仁綜合醫院舉辦怡仁30週年暨新世代雙球管高階電腦斷層（DSCT）啟用典禮，並邀請棒球國手陳冠宇擔任健康大使。（怡仁綜合醫院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕怡仁綜合醫院今（8）日舉辦「怡仁30週年暨新世代雙球管高階電腦斷層（DSCT）啟用典禮」，並同步舉行富康醫療器材怡仁店開幕茶會，院長李典穎表示，近年心血管疾病已不再只是高齡者的問題，年輕化趨勢值得社會重視，許多患者在發病前毫無症狀，因此預防醫學與精準檢查顯得更加重要，導入新世代雙球管高階CT，希望讓南桃園民眾不必遠赴醫學中心，即可在地享有高品質的心血管影像檢查服務。

近期接連傳出年輕族群及知名人士因心肌梗塞、心臟疾病猝逝事件，引發社會對心血管健康的高度關注，根據衛生福利部最新統計資料顯示，心臟疾病長年高居國人10大死因第2位，且有年輕化趨勢，面對高血壓、高血糖、高血脂及高壓生活型態所帶來的健康威脅，如何透過精準檢查及早發現潛在風險，已成為全民健康的重要課題。

怡仁綜合醫院表示，新世代雙球管高階CT具備高速掃描、高解析度及低輻射劑量等特色，最快86毫秒即可完成心臟影像擷取，大幅降低心跳干擾對影像品質的影響，部分檢查更可免服降心率藥物，並有效降低顯影劑及輻射使用量，提升受檢舒適度與安全性。

未來設備將廣泛應用於冠狀動脈疾病、腦血管疾病、肺部疾病及高階健康檢查等領域，協助醫師更早發現疾病風險，把握黃金治療時機。

此次活動邀請棒球國手陳冠宇擔任健康大使，他表示，職業運動員十分重視身體數據與健康管理，許多疾病在初期並無明顯症狀，因此定期檢查與早期發現格外重要，他也呼籲民眾不要等到身體發出警訊才就醫，應養成定期健康檢查習慣，為自己與家人的健康把關。

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