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健康網》會考倒數別亂吃！ 營養師點名4誤區：考前最怕補過頭

2026/05/14 12:19

國中會考進入倒數計時，營養師廖欣儀提醒，考前飲食應維持穩定，避免突然大補或靠提神飲料硬撐，誤食4雷區食物，恐影響考試狀態；情境照。（圖取自freepik）

國中會考進入倒數計時，營養師廖欣儀提醒，考前飲食應維持穩定，避免突然大補或靠提神飲料硬撐，誤食4雷區食物，恐影響考試狀態；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕國中會考進入倒數計時，許多家長希望孩子考前精神更好、讀書更專心，開始準備B群、雞精或進補食物，也有不少學生靠紅茶、奶茶、可樂、巧克力、能量飲料提神衝刺。不過，營養師廖欣儀提醒，考前幾天最重要的是維持穩定，若誤踩4雷區食物，突然大補、喝太多含咖啡因飲品等，反而可能造成睡不好、心悸、胃不舒服，或是頻跑廁所、心情焦躁，甚至可能影響考試狀態。

考前飲食4大誤區一次看

廖欣儀於臉書粉專「欣儀的營養聊天室」發文表示，週末就要舉行國中會考，許多家長、學生可能因此開始緊張，也開始補充各種食品、保健品。對此，她提醒，考前飲食補充有以下4個雷區要避免：

盲目補高熱量食物

很多家長疼愛孩子，會在考前燉雞湯、人參湯幫忙進補，但考生壓力大時，腸胃功能可能較敏感，太油膩或過度燉補的食物，反而可能造成消化不良、脹氣或腹瀉。

錯誤的提神手段

紅茶、奶茶、可樂、巧克力等，其實都含咖啡因，有些人喝多後會心悸、焦慮、手抖、影響睡眠，晚上若喝提神飲料熬夜，睡眠不足反而可能影響隔天專注力與記憶整理。

考前吃太多NG食物

●過多油炸類：如炸雞、鹽酥雞、薯條等較油膩食物，可能增加腸胃負擔，有些人甚至容易脹氣、腹瀉。

●重口味高鈉飲食：如泡麵、醃漬品、火鍋、雞排等，高鈉食物吃太多，可能造成口渴、水腫，有些人也會覺得身體較疲倦、昏沉。

●生食與保存風險較高食物：如生魚片、生菜沙拉、半熟蛋、涼麵等，若保存不當或不夠新鮮，可能增加腸胃不適風險。考前若突然腸胃炎，對考試狀態影響很大。

考前突然大量補充保健品

有些人腸胃比較敏感，一下子大量補充保健品，可能導致胃脹、胃痛、腹瀉。

廖欣儀提醒，對考生來說，比起突然大補，更重要的其實是睡眠穩定、維持平常習慣、飲食三餐正常、水分補充足夠、記得不要熬夜。考前這幾天，身體最怕的不是沒有補，而是突然改變太多；穩定的作息與狀態，往往比臨時狂補更重要。

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