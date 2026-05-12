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健康網》查了4年還是沒元氣 百萬網紅醫揪5個隱藏病因

2026/05/12 19:09

持續性的感到累，又找不到病因，不要輕忽，百萬網紅醫師卡洛斯．賈拉米洛博士揪出5個隱藏病因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

持續性的感到累，又找不到病因，不要輕忽，百萬網紅醫師卡洛斯．賈拉米洛博士揪出5個隱藏病因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位熟齡婦女很沮喪地求醫，她花了4年時間，不斷地做檢查、聽醫囑，愈醫愈提不起勁。功能醫學、百萬網紅醫師卡洛斯．賈拉米洛博士（Dr. Carlos Jaramillo）表示，這類疲憊不堪的病患，最常聽到診斷結果是「壓力所致」，但他最後發現，她與低血清鐵蛋白、甲狀腺荷爾蒙轉換狀態、HPA軸壓力反應、胰島素阻抗、維生素D不足有關，對症下藥、日常生活改善，終於解決沉痾多年。

卡洛斯．賈拉米洛指出，慢性疲勞不應只被簡化為「壓力大」或「老化」，也有許多醫師將其誤診成憂鬱症。以目前檢查數據來說，有時血紅素正常，但不代表鐵儲存是足夠的。以下是5個最容易忽略的事情，這些情況確實會造成人懶懶的，提不起勁：

●血清鐵蛋白缺乏：
卡洛斯．賈拉米洛表示，血紅素正常不代表鐵儲存足夠。刊登在《BMJ》，於2003年期刊，一項雙盲隨機研究指出，沒有貧血但原因不明疲倦的女性，若鐵蛋白偏低或在邊緣值，補鐵後疲勞改善較明顯。《CMAJ》於2012年研究也指出，對鐵蛋白低於50μg/L且疲倦的非貧血經期女性，可考慮在醫師評估下補鐵並追蹤血液指標。

●甲狀腺：
台灣臨床常檢測促甲狀腺素（TSH），其是由腦下垂體分泌的荷爾蒙，用以調節甲狀腺素（T3、T4）的分泌。若TSH異常但游離T4正常，可能屬亞臨床甲狀腺疾病，通常需追蹤而非立即治療。卡洛斯．賈拉米洛說，甲狀腺功能低下可出現倦怠、怕冷、皮膚乾燥、便秘、體重上升等症狀，但是否加驗T3、抗體或其他項目，仍需依病況判斷。在他的病人中，有TSH值為2.1達標，T4也沒事，卻出現T3數值異常。

●維生素D：
卡洛斯．賈拉米洛引述，2023年《Frontiers in Nutrition》的大型統合分析，估計全球 25（OH）D <50 nmol/L的比例約47.9%。若長期疲倦合併肌肉無力、骨骼疼痛、少曬太陽或飲食攝取不足，可與醫師討論檢測25（OH）D。

●血糖與胰島素阻抗：
卡洛斯．賈拉米洛叮嚀，血糖正常不代表代謝完全沒有問題，若有腹部肥胖、脂肪肝、三酸甘油酯偏高、飯後嗜睡、家族糖尿病史，可與醫師討論是否需進一步評估，空腹胰島素與胰島素阻抗指數，這些並非所有人都需常規檢查。

●壓力與睡眠：
常有人說「腎上腺疲勞」，卡洛斯．賈拉米洛表示，不是主流醫學承認的正式診斷。根據2016年《 BMC Endocrine Disorders》系統性回顧指出，沒有足夠證據證明腎上腺疲勞是一種實際疾病。但慢性壓力、睡眠不足、輪班、焦慮、憂鬱與自律神經失衡，確實可能讓疲勞持續惡化。

若疲勞超過數週到數月，或合併體重減輕、發燒、夜間盜汗、胸悶、喘、黑便、月經量過多、明顯情緒低落，應就醫評估。卡洛斯．賈拉米洛指出，疲勞不是「想太多」，但也不是每個指標都要一次全驗。至於在台灣醫界認定「慢性疲勞症候群」，需在詳細檢查、排除癌症、自體免疫疾病、慢性感染、精神疾病、內分泌疾病等原因後，持續或反覆疲勞超過6個月，才會被歸類討論。

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