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健康 > 杏林動態

衛福部表揚優秀行政人員 桃園療養院2人獲獎

2026/05/13 10:43

衛福部立桃園療養院院長廖定烈（左起）肯定徐宜蓁、宋嫦娥在「第4屆優良暨資深典範行政人員頒獎典禮」獲獎。（桃園療養院提供）

衛福部立桃園療養院院長廖定烈（左起）肯定徐宜蓁、宋嫦娥在「第4屆優良暨資深典範行政人員頒獎典禮」獲獎。（桃園療養院提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕衛生福利部昨（12）日舉辦「第4屆優良暨資深典範行政人員頒獎典禮」，表揚部立醫院優秀行政人員，衛福部立桃園療養院醫行室專員徐宜蓁、主計室主任宋嫦娥分獲「閃亮新人獎」、「優良獎」肯定，展現行政人員與醫療團隊共同守護病患的力量。

桃療院長廖定烈說，徐宜蓁負責第一線的民眾病歷複製、保險查調等業務，細心、耐心都獲得許多民眾肯定，除了行政業務外，她也積極協助門診護理團隊追蹤病患回診情形；宋嫦娥長期推動醫院成本會計制度、成本效益分析機制等，帶領專業團隊守護醫院營運體系。

衛福部舉辦優良暨資深典範行政人員頒獎典禮，是為了肯定並感謝部立醫院行政人員的付出與貢獻，廖定烈表示，醫療照護從來不是單一職類的努力，除了第一線醫護人員外，行政團隊也是醫院運作不可或缺的後盾；未來桃療將持續鼓勵所有同仁精進專業、提升服務品質，打造更完善的精神醫療照護環境。

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