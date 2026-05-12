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健康 > 杏林動態

最好止痛藥》口腔癌傷口臭又爛 護理師用同理、關懷 順利幫暴怒翁換藥

2026/05/12 20:09

今天是國際護理師節，醫護互動關係備受重視。奇美醫院加護醫學部醫師陳志金的太座故事，已在社群上受到注目。阿金表示，同理、關懷對病人來說，是最好的止痛藥。（資料照）

今天是國際護理師節，醫護互動關係備受重視。奇美醫院加護醫學部醫師陳志金的太座故事，已在社群上受到注目。阿金表示，同理、關懷對病人來說，是最好的止痛藥。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕今（12）日是護理師節，奇美醫院加護醫學部醫師陳志金指出，太座還是小護理師時，面對一名因口腔癌導致傷口腐爛、換藥時疼痛難耐的阿公，她會靠著聊天、陪伴與轉移注意力，讓病人在換藥過程中感受到較少疼痛，更因為彼此信任，讓護病之間的關係拉近不少。

陳志金在臉書專頁「Icu醫生陳志金」發文分享，太座在她第2年當菜鳥護理師的往事。那時她要照顧一位脾氣不小的阿公，不少護理師都視此差事為畏途，而且他因口腔癌，傷口已腐爛、味道很強烈，每次換藥都是護病之間很頭痛的時刻，即使已事先打了止痛針，病人還是很痛苦。

於是，她在準備幫阿公換藥前，先以輕鬆的聊天，卸下他的心防，接著再幫阿公做其他的治療，邊和他聊天、一邊輕柔的幫他換藥，以便分散他的注意力。縱使有這樣的心理準備，當紗布拉開來那一剎那，「真的好臭！」她更要保持常態，繼續與他聊天，「我深怕一旦停止說話，阿公會覺得，我在閉氣」。

從容的換藥更不可以草草了事，她更不會跟阿公說：「會痛哦！請您忍耐一下」這樣的話，因為，這樣話，會提醒阿公更關注於自己的疼痛，要盡可能轉移阿公的注意力。果真，在聊天中換完藥，阿公豎起大拇指說：「妳換藥好像比較沒那麼痛」。

後來，陳志金的太座換團隊了，由一位學妹接手阿公換藥。有一天，學妹跑來很委屈地說，「阿公抱怨我的技術不好、換藥很痛，還要請妳回來幫他」。

但這並非長久之計，於是阿金太座帶著學妹一起幫阿公換藥，大家在輕鬆的問好、聊天下，先清理鼻胃管、換點滴後才到了重頭戲。完成任務後，學妹問：「我的換法與妳一樣，為什麼阿公一直說我的技術差、很痛？」

阿金太座反問：「妳是不是進去後就說：『阿公，我們要換藥囉！』」這舉動反而讓阿公很戒備，要先轉移他注意力，因為疼痛是很主觀的，甚至無法消除，唯一可以轉移的是預期心理；還有嗅覺也是，當專注做一件事，也會忘記它的存在。

陳志金分享太座的小故事，也強調，同理、關懷，是最好的止痛藥。對病人而言，護理師的一句話、一個表情、一個微笑，都可能影響他面對治療時的感受。

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