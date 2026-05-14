30歲不是健康保證！ 國健署：青壯年每7人就有1人血壓超標

國民健康署長沈靜芬（右4）呼籲民眾應養成量血壓習慣。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕高血壓不再只是中老年人的問題。國民健康署今表示，隨成人預防保健服務年齡下修至30歲後，最新篩檢結果發現，30至39歲青壯年族群血壓異常率高達15.1%，相當於每7人就有1人血壓超標，顯示年輕族群的血壓問題已不容忽視。同時也宣布，全台已建置1515處「安心血壓站」，盼提升民眾量血壓便利性與健康意識。

5月17日為世界高血壓日，世界高血壓聯盟今年以「攜手控制高血壓！」為主題。國民健康署今天舉行記者會，提出三大行動，包括公布「安心血壓站地圖」、推動全台衛生所設置血壓站，以及擴大職場設置血壓站，希望民眾養成定期量血壓習慣。

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國民健康署署長沈靜芬表示，國人三高慢性病問題日益嚴重，因此成人預防保健服務自去年起已下修至30歲即可使用。根據去年篩檢結果，30至39歲族群中，高血壓比例高達15.1%，「等於每7個人就有1人有高血壓」，此外也存在過重、肥胖與代謝症候群問題。

沈靜芬指出，許多人以為30至39歲青壯年代表健康，但其實很多人只是「沒檢查所以不知道」。她形容高血壓是「隱形殺手」，平常若沒有量血壓，短期內不容易出現症狀，但若長期未發現，經年累月恐對身體造成傷害，而國人十大死因中的第2名、第4名與第6名，都與高血壓相關。

她也提到，過去不少家長帶發燒的小孩看病時，只憑手摸判斷有沒有發燒，經多年衛教後，民眾才逐漸建立量體溫習慣；高血壓其實也是相同概念，「沒有量就不會知道」。因此國健署積極推動「安心血壓站」，希望民眾在生活中就能方便量測血壓，建立自我健康管理能力。

國健署長沈靜芬表示，國人十大死因中的第2名、第4名與第6名，都與高血壓相關，提醒民眾勿輕忽。（記者羅碧攝）

國健署慢性病防治組科長施明月指出，目前全台已有1515處「安心血壓站」，涵蓋社區據點、連鎖零售通路、社區藥局及金融機構等場域，民眾可透過「安心血壓站地圖」查詢鄰近站點，在外出購物、辦事時即可順便量血壓。今年也將進一步推動全台衛生所全面設置血壓站，讓專業、標準化的量測環境更深入社區生活圈。

國健署今年也將推動企業加入「安心血壓站」計畫。沈靜芬表示，職場是民眾每天停留時間最長的地方，在公司設置血壓站，可協助員工及早發現心血管風險，對企業而言，也有助降低病假成本與提升生產力。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院內科部主治醫師林彥宏指出，根據世界衛生組織（WHO）資料，高血壓是全球最重要的健康危險因子，甚至比血糖、肥胖等問題更危險。他強調，高血壓真正要防治的，不只是控制數字，而是避免「腦、心、腎」等器官受損，包括中風、失智、心肌梗塞、猝死、心衰竭及慢性腎病，甚至最終走向洗腎，而台灣洗腎率居高不下，其中約1/3與高血壓有關。

台灣高血壓血會理事長林彥宏提醒，高血壓真正要防治的，不只是控制數字，而是避免「腦、心、腎」等器官受損，包括中風、失智、心肌梗塞、猝死、心衰竭及慢性腎病，甚至最終走向洗腎。（記者羅碧攝）

林彥宏表示，目前國內高血壓盛行率仍持續攀升，若以18歲以上成人來看，已有超過1/4罹患高血壓；65歲以上族群更超過一半有高血壓，但更令人擔心的是年輕族群，「20至40歲只有1/3知道自己有高血壓，真正控制達標的甚至不到1/4，只有23%。」他直言，年輕族群是未來社會與國家的重要支柱，若長期忽視高血壓問題，後續衍生的健康風險恐對個人與社會造成更大衝擊。

林彥宏也提醒，高血壓容易受到情緒、環境等因素影響，因此不能只量一次就判定正常與否。高血壓學會近年持續推廣「居家血壓722」原則，也就是連續7天、早晚各量1次、每次量2遍，希望民眾透過居家監測，更準確掌握平日血壓變化。

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