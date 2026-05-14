自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

30歲不是健康保證！ 國健署：青壯年每7人就有1人血壓超標

2026/05/14 12:04

國民健康署長沈靜芬（右4）呼籲民眾應養成量血壓習慣。（記者羅碧攝）

國民健康署長沈靜芬（右4）呼籲民眾應養成量血壓習慣。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕高血壓不再只是中老年人的問題。國民健康署今表示，隨成人預防保健服務年齡下修至30歲後，最新篩檢結果發現，30至39歲青壯年族群血壓異常率高達15.1%，相當於每7人就有1人血壓超標，顯示年輕族群的血壓問題已不容忽視。同時也宣布，全台已建置1515處「安心血壓站」，盼提升民眾量血壓便利性與健康意識。

5月17日為世界高血壓日，世界高血壓聯盟今年以「攜手控制高血壓！」為主題。國民健康署今天舉行記者會，提出三大行動，包括公布「安心血壓站地圖」、推動全台衛生所設置血壓站，以及擴大職場設置血壓站，希望民眾養成定期量血壓習慣。

國民健康署署長沈靜芬表示，國人三高慢性病問題日益嚴重，因此成人預防保健服務自去年起已下修至30歲即可使用。根據去年篩檢結果，30至39歲族群中，高血壓比例高達15.1%，「等於每7個人就有1人有高血壓」，此外也存在過重、肥胖與代謝症候群問題。

沈靜芬指出，許多人以為30至39歲青壯年代表健康，但其實很多人只是「沒檢查所以不知道」。她形容高血壓是「隱形殺手」，平常若沒有量血壓，短期內不容易出現症狀，但若長期未發現，經年累月恐對身體造成傷害，而國人十大死因中的第2名、第4名與第6名，都與高血壓相關。

她也提到，過去不少家長帶發燒的小孩看病時，只憑手摸判斷有沒有發燒，經多年衛教後，民眾才逐漸建立量體溫習慣；高血壓其實也是相同概念，「沒有量就不會知道」。因此國健署積極推動「安心血壓站」，希望民眾在生活中就能方便量測血壓，建立自我健康管理能力。

國健署長沈靜芬表示，國人十大死因中的第2名、第4名與第6名，都與高血壓相關，提醒民眾勿輕忽。（記者羅碧攝）

國健署長沈靜芬表示，國人十大死因中的第2名、第4名與第6名，都與高血壓相關，提醒民眾勿輕忽。（記者羅碧攝）

國健署慢性病防治組科長施明月指出，目前全台已有1515處「安心血壓站」，涵蓋社區據點、連鎖零售通路、社區藥局及金融機構等場域，民眾可透過「安心血壓站地圖」查詢鄰近站點，在外出購物、辦事時即可順便量血壓。今年也將進一步推動全台衛生所全面設置血壓站，讓專業、標準化的量測環境更深入社區生活圈。

國健署今年也將推動企業加入「安心血壓站」計畫。沈靜芬表示，職場是民眾每天停留時間最長的地方，在公司設置血壓站，可協助員工及早發現心血管風險，對企業而言，也有助降低病假成本與提升生產力。

台灣高血壓學會理事長、台大醫院內科部主治醫師林彥宏指出，根據世界衛生組織（WHO）資料，高血壓是全球最重要的健康危險因子，甚至比血糖、肥胖等問題更危險。他強調，高血壓真正要防治的，不只是控制數字，而是避免「腦、心、腎」等器官受損，包括中風、失智、心肌梗塞、猝死、心衰竭及慢性腎病，甚至最終走向洗腎，而台灣洗腎率居高不下，其中約1/3與高血壓有關。

台灣高血壓血會理事長林彥宏提醒，高血壓真正要防治的，不只是控制數字，而是避免「腦、心、腎」等器官受損，包括中風、失智、心肌梗塞、猝死、心衰竭及慢性腎病，甚至最終走向洗腎。（記者羅碧攝）

台灣高血壓血會理事長林彥宏提醒，高血壓真正要防治的，不只是控制數字，而是避免「腦、心、腎」等器官受損，包括中風、失智、心肌梗塞、猝死、心衰竭及慢性腎病，甚至最終走向洗腎。（記者羅碧攝）

林彥宏表示，目前國內高血壓盛行率仍持續攀升，若以18歲以上成人來看，已有超過1/4罹患高血壓；65歲以上族群更超過一半有高血壓，但更令人擔心的是年輕族群，「20至40歲只有1/3知道自己有高血壓，真正控制達標的甚至不到1/4，只有23%。」他直言，年輕族群是未來社會與國家的重要支柱，若長期忽視高血壓問題，後續衍生的健康風險恐對個人與社會造成更大衝擊。

林彥宏也提醒，高血壓容易受到情緒、環境等因素影響，因此不能只量一次就判定正常與否。高血壓學會近年持續推廣「居家血壓722」原則，也就是連續7天、早晚各量1次、每次量2遍，希望民眾透過居家監測，更準確掌握平日血壓變化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中