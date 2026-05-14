血管堵塞元凶不只膽固醇！日本研究發現特殊型心臟病 容易被忽略

並非所有血管阻塞都與膽固醇有關。日本研究發現，特殊型冠心病可能與細胞內脂肪堆積有關；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕心血管阻塞的元凶可能不只是膽固醇。日本研究團隊發現，一種特殊型冠狀動脈疾病與「細胞內脂肪代謝異常」有關。研究人員在2名患者身上觀察到，攝取特定脂肪代謝成分後，相關影像與胸痛症狀出現變化。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，這項由日本大阪大學團隊主導的研究，發表於《歐洲心臟雜誌》（European Heart Journal）。研究人員鎖定一種名為「三酸甘油脂沉積型心血管病變」（TGCV）的疾病。

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這種病變與傳統動脈硬化不同。病患血管壁與心肌細胞無法正常分解脂肪。研究作者平野賢一指出，由於脂肪卡在細胞內無法代謝，導致血管管腔狹窄。這類患者對傳統降膽固醇藥物的反應通常不佳。

研究團隊針對2名年約60歲、患有糖尿病的TGCV病患進行觀察。患者在日常飲食中加入名為「三辛酸甘油脂」（tricaprin）的補充成分。這是一種市售的脂質補充劑，被認為能協助細胞代謝脂肪。

追蹤影像顯示，患者血管內的脂肪堆積減少，原本狹窄的管腔出現擴張。研究指出，患者膽固醇等血液指標並未明顯變化。數據顯示，其作用方式可能不同於傳統降脂治療。

好發於糖尿病與洗腎者 診斷難度高

研究團隊提到，TGCV可能常見於糖尿病或接受血液透析（洗腎）的患者。由於其臨床症狀與一般冠心病極為相似，若未能正確辨識機制，傳統療法對此類「細胞內堆積」型病變的成效往往有限。

研究團隊強調，目前相關觀察僅涉及2名患者。日本目前也已針對相關成分展開進一步臨床試驗，以確認其長期療效與安全性。相關機制對一般冠狀動脈疾病的適用性，仍待更大規模研究驗證。

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