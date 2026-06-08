7旬翁攝護腺癌術後復發 自費正子檢查精準醫療

聖馬爾定醫院核子醫學科主任沈淑禎建議，攝護腺癌若治療後復發，可透過正子檢查精準醫療。（聖馬爾定醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕75歲黃姓男子數年前確診攝護腺癌，接受手術後恢復良好，然而近期例行追蹤發現「攝護腺特異抗原」數值再度上升，懷疑癌症復發，進行電腦斷層與骨骼掃描未發現明顯病灶，自費做正子檢查找到復發位置，及時調整後續治療計畫。

聖馬爾定醫院核子醫學科主任沈淑禎表示，攝護腺癌是台灣50歲以上男性常見癌症之一，接受手術或相關治療仍可能面臨復發風險，定期追蹤與精準檢查就相當重要。

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沈淑禎表示，攝護腺癌患者接受治療後，常見以定期抽血檢測攝護腺特異抗原濃度，必要時搭配骨骼掃描、電腦斷層或磁振造影等影像檢查，但在疾病復發初期，因病灶體積較小，傳統影像檢查較難偵測，患者未必出現明顯症狀，容易錯失早期治療時機。

沈淑禎說，醫院正子中心引進PSMA PET/CT攝護腺特異性膜抗原正子攝影檢查，是非侵入性造影檢查，搭配使用靶向放射性診斷顯影劑，透過正子攝影清楚顯示病灶位置，主要用於偵測攝護腺癌是否復發或轉移，特別適合攝護腺特異抗原數值上升，一般檢查仍無法找出病灶的患者；若檢查確認已有復發或轉移，後續可搭配Lu177-PSMA標靶核種治療，達到「診療合一」的精準醫療效果。

沈淑禎表示，目前PSMA正子檢查尚未納入健保給付，屬自費項目，建議民眾到泌尿外科或相關門診，與醫師討論自身病況及是否適合接受檢查。

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