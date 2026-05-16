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健康 > 杏林動態

台大醫院131週年辦社區健康列車 宣導預防醫學、健康管理

2026/05/16 14:37

台大醫院吉祥物「醫寶」今天也參加義診活動。（台大醫院提供）

台大醫院吉祥物「醫寶」今天也參加義診活動。（台大醫院提供）

〔記者羅碧／台北報導〕為慶祝創院131週年，台大醫院今（16）天上午在台大舟山路舉辦「社區健康促進列車」大型義診活動，由台大醫院總院、癌醫中心分院及北護分院共同參與，透過多項健康篩檢、疾病衛教與互動體驗，推廣預防醫學與健康管理觀念。

此次活動共設置19項健康服務攤位，內容涵蓋眼壓與電腦驗光、骨質疏鬆檢測、兒童健康篩檢及POCT指尖血檢驗等，也提供三高防治、減糖飲食、腎臟保健與菸害防制等衛教諮詢，並安排大腸癌篩檢諮詢與幽門桿菌篩檢相關說明，提醒民眾重視慢性病與癌症早期預防。

現場也規劃多項互動式健康體驗，包括大腦健身房認知遊戲、防跌運動指導，以及抗生素正確使用與愛滋防治宣導，希望透過較生活化方式，提高民眾健康識能。此外，活動亦設置器官捐贈與「病人自主權利法」諮詢攤位，推廣生命教育與預立醫療決定觀念。

台大醫院表示，預防醫學與健康促進是現代醫療的重要方向，除疾病治療外，更希望將健康管理觀念帶入社區，提升民眾自我照護能力與健康意識。此次活動除慶祝院慶外，也盼透過醫療體系與社區交流，落實全齡健康照護理念。

活動現場也安排闖關互動，民眾完成指定健康體驗與問卷後，可兌換超商禮品卡，增加參與意願。另台大農場也設攤推廣全穀產品，倡導均衡飲食與健康生活型態。

台大醫院院長余忠仁（左）專注聆聽工作人員解說。（台大醫院提供）

台大醫院院長余忠仁（左）專注聆聽工作人員解說。（台大醫院提供）

台大醫療體系今天上午在台大義診，深化預防醫學與健康管理。（台大醫院提供）

台大醫療體系今天上午在台大義診，深化預防醫學與健康管理。（台大醫院提供）

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