感染症「提早出院模式」上路 抗生素在家打

▲因感染症住院的患者，只要經醫師評估病況穩定且符合相關條件，即可適用「提早出院模式」，直接返家，並在家中繼續施打抗生素；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

台灣已進入超高齡社會，失能與慢性病照護需求與日俱增。衛福部健保署醫務管理組長黃珮珊指出，為減少患者家屬奔波與患者在醫院內交叉感染的風險，今年5月起，因感染症住院的患者，只要經醫師評估病況穩定且符合相關條件，即可適用「提早出院模式」，直接返家，並在家中繼續施打抗生素。

減少院內交叉感染風險 家屬也免於奔波

部分患者為治療感染症，需要施打抗生素較長時間，黃珮珊解釋，此類患者即使病況相對穩定，仍會因為施打抗生素的需求，持續住院較長時間，且期間通常不會有其他治療需求，健保署為維護醫院住院量能，推動「在宅急症照護計畫」，先前已開放肺炎、尿路感染、軟組織感染患者經醫師評估後返家，繼續施打抗生素。

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黃珮珊說，健保署自今年5月起新增「提早出院模式」，將返家施打抗生素的適用範圍擴及所有因感染症住院者，若同時具有失能情形（巴氏量表小於60分）或就醫不便特性的患者，經醫師評估病情穩定且菌株適合者，可提早出院返家，繼續在家接受靜脈抗生素治療。

對於相關方案調整，黃珮珊說，健保署預計挹注約9000萬，而新增的「提早出院模式」預估照護1200人次。

此外，黃珮珊表示，健保署也針對「提早出院模式」新增品質獎勵金，凡達成指標（如：結案14天內無非預期再住院），每案獎勵3000點，另為合理反映勞務、鼓勵第一線醫事人員投入社區服務，全面調升護理、藥事及呼吸治療師訪視費用5%，及調增每日醫療費中的診察費。

新增獎勵金 居家服務部分支付加成提高

黃珮珊也提到，居家服務中包含床側檢驗，這次健保署也提供相關支付加成，針對醫檢師及放射師執行的床側檢驗項目，支付點數加成比例由原先的20%提高至40%。

健保署長陳亮妤指出，自2024年7月至2026年4月底，有192個團隊、873家醫療院所參與「在宅急症照護計畫」，累計服務7788人次，近9成病人順利完成治療，未來將持續滾動檢討給付制度，並評估擴大適應症範圍，以提升資源配置效率。

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