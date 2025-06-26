澎湖醫院歡度130年慶 表揚資深醫護人員

員工們用人龍大字報，排出澎湖醫院生日快樂。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部澎湖醫院舉辦創院130週年院慶活動，全院齊聚一堂，一同切下象徵團結與傳承的大蛋糕，為這歷史悠久的重要時刻留下溫馨紀錄。活動中同時表揚多位服務滿20年以上的資深員工，感謝他們多年來的辛勞付出與專業奉獻。

此次受表揚員工共計35人，服務年資涵蓋20年至40年以上。其中，服務滿20至29年的員工有：張春子、林品萱、洪美婉、陳彩鳳、陳嘉雯、鄭淑婷、吳靜嫻、陳麗娟、楊麗芳、吳素鈸、林錦宜、葉芳君、蔡文生、蔡倍玲、陳麗如、廖鴻璋、蘇曉玲、蔡慧雪、田財恩、杜云孃、歐素雲、施慧欣、藍雅音、許屏惠、范光亮與呂金蓉。

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服務滿30至39年者為王秀英、王敏娟、劉秀玲、陳秀華、許蕥顯、顏美玲、劉碧惠、蔡秀麗及許美人。另有2位員工陳滿燕與歐素靜，更榮獲服務滿40年以上的殊榮，令人敬佩。

匡勝捷表示，澎湖醫院自1895年創立以來，肩負離島醫療使命，歷經時代變遷，始終堅守在地，提供民眾穩定且高品質的醫療服務。此次院慶不僅是感恩與祝福的時刻，也是傳承精神、凝聚團隊向心力的重要象徵，澎湖醫院將持續秉持「守護健康、關懷在地」的使命，邁向下一個百年。

活動最後，也進行「病人安全有你有我」宣導，強調醫療安全是全體同仁共同的責任，並鼓勵大家持續以病人為中心，強化溝通、落實安全文化，讓澎湖地區民眾在最需要的時候，得到最安心的照護。

衛生福利部澎湖醫院歡度130歲生日，共同切下慶生蛋糕。（澎湖醫院提供）

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