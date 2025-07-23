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健康 > 杏林動態

20年愛心延續 埔基第4代牙科巡迴醫療車接棒即將上路

2025/07/23 19:22

埔基醫院第一部牙科巡迴醫療車，2004年由7-ELEVEN中部門市發起募款捐贈。（埔基醫院提供）

埔基醫院第一部牙科巡迴醫療車，2004年由7-ELEVEN中部門市發起募款捐贈。（埔基醫院提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕埔里基督教醫院巡迴醫療隊深入山區部落，早年沒有牙科巡迴醫療車，2004年由7-ELEVEN中部門市公益募款購買首部牙科巡迴醫療車開始服務。20年過去，第3部愛心巡迴醫療車也要退休，醫院正在發愁時，支援山地醫療的台北醫師陳宏輝幫忙找到資源，由善心人士游正雄捐贈醫療車，將在下月上路。

埔基醫院說明，2003年7-ELEVEN透過旗下中部地區6百家門市推出「跟我一起去救人」公益計畫，募得1500多萬元給埔基醫院醫院用其中一部分款項購置第1部牙科巡迴醫療車，隔（2004）年1月醫療車正式啟用。

埔基醫院第二部牙科醫療巡迴醫療車，是謝基源先生，以祖父謝金玉之名捐贈的。（埔基醫院提供）

埔基醫院第二部牙科醫療巡迴醫療車，是謝基源先生，以祖父謝金玉之名捐贈的。（埔基醫院提供）

2012年921震災後，親自到醫院捐款，住在台北的善心人士謝基源，2012年得知埔基牙科巡迴醫療車已老舊，用祖父謝金玉的名義，捐款購買第2部巡迴醫療車。車上配置自給自足的水電系統，讓醫療車內部設備更舒適。第3部巡迴醫療車是2018年6月由國際扶輪社捐贈，該車跑遍仁愛鄉的國中小；然山路崎嶇，車輛耗損快，也到了該退休的時刻。

去（2024）年8月振興醫院退休婦產科醫師陳宏輝，支援埔基醫院武界和日月潭急診醫站，不只全數回捐支援的費用，且捐了一座產檯，並牽線促成游正雄捐贈1部牙科巡迴醫療車。該車近日改裝完成，將在下月加入巡迴醫療服務行列。

埔基醫院第三部巡迴醫療車是國際扶輪社捐贈，取名「扶輪中央一號」。（埔基醫院提供）

埔基醫院第三部巡迴醫療車是國際扶輪社捐贈，取名「扶輪中央一號」。（埔基醫院提供）

游正雄先生捐贈的第四代巡迴醫療車，下月加入服務行列。（埔基醫院提供）

游正雄先生捐贈的第四代巡迴醫療車，下月加入服務行列。（埔基醫院提供）

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