健康網》嚴防登革熱 環衛單位緊盯中南部

環境部長彭啓明攜手各地方政府，全力協助災區復原與防治登革熱。圖為彭啓明視察廢太陽光電板處理廠情況。（環境部提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕丹娜絲風災後環境復原工作，環境部為加速受災地區環境復原及登革熱防治，協助調度11縣市環保單位機具及人力支援。疾管署表示，國內上週（15-21日）新增12例，都是由境外移入登革熱病例，但對於中南部病媒蚊監測作業，不敢掉以輕心。

環境部也全力配合，動員1,983人力、376台山貓、206台鏈鋸、643台抓斗車、49台貨車、4台怪手，攜手各地方政府全力協助災區復原與防治登革熱，也呼籲本週受低壓帶影響，各地天氣依然不穩定，降雨機率偏高，有利於病媒蚊生長，清除孳生源是預防登革熱的根本方法，請民眾於雨後務必落實「巡、倒、清、刷」，巡視住家周遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉，以避免病媒蚊孳生，降低登革熱等蚊媒傳播疾病的感染風險。疾管署則表示，民眾若出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，儘速就醫。

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此外，環境部長彭啓明對於廢太陽光電板處理廠的處理情形極為關切，親自領軍了解處理量能及循環方式，要求前線人員要注意災後廢棄物清運、石綿建材廢棄物集中現況與登革熱防治工作。尤其針對廢太陽光電模組，環境部要求光電業者於兩週內務必儘速清除廢太陽光電板並復原現場，屆期若未完成清除將依廢棄物清理法規定裁處，最高可處300萬元以下罰鍰。針對受損之水域光電案場，持續定期抽驗，以全面確保水質安全無虞。

在災害石綿建材廢棄物補助上，環境部於21日已核列災區縣市共2,450萬元補助經費，彭啓明並指示擴大石綿建材廢棄物暫存區，優先將受災戶石綿建材廢棄物集中至地方政府貯存場所，後續並將爭取處理專案補助經費。

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