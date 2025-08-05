自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌細胞剋星！ 科學家幫免疫T細胞「換電池」助化療藥效翻倍

2025/08/05 11:26

最新研究顯示，透過移植健康的「粒線體」，能有效「超級充電」如T細胞等免疫細胞，使其更有力地攻擊癌細胞；圖為T細胞攻擊癌細胞示意圖。（圖取自Freepik）

最新研究顯示，透過移植健康的「粒線體」，能有效「超級充電」如T細胞等免疫細胞，使其更有力地攻擊癌細胞；圖為T細胞攻擊癌細胞示意圖。（圖取自Freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕化學治療在殺死癌細胞的同時，往往也會摧毀免疫系統，形成兩難。現在，一項最新研究找到了一種顛覆性策略：直接為免疫細胞「更換電池」，不僅能「超級充電」免疫系統，更能讓傳統化療藥物的效果翻倍。

科學新聞網站《ScienceDaily》報導，這項由中國同濟大學與南通大學團隊發表於《癌症生物學與醫學》（Cancer Biology & Medicine）期刊的研究，聚焦於佔肺癌85%的「非小細胞肺癌」（NSCLC）。

研究的關鍵，在於被稱為「細胞發電廠」的「粒線體」（mitochondria）。研究人員從高能量的人類心肌細胞中，分離出健康的粒線體，並將其與化療藥物「順鉑」（cisplatin）一同移植到罹患肺癌的小鼠腫瘤模型中。

結果顯示，單獨移植粒線體對癌細胞無害，但一旦與化療藥物結合，便產生了強大的協同效應。數據顯示，腫瘤對藥物的敏感度提高了1倍；在小鼠身上，合併療法的腫瘤縮小效果，也遠勝於單獨化療。

更重要的是，這種「粒線體移植」療法，逆轉了癌細胞獨特的代謝方式（瓦氏效應），同時為腫瘤環境中的T細胞與自然殺手（NK）細胞等免疫細胞重新注入了活力。首席研究員袁柳柳博士形容：「這就像在解除腫瘤武裝的同時，重新武裝了免疫系統。」

研究團隊強調，此療法在小鼠身上並未引起額外的毒副作用。儘管這項發現為癌症治療開闢了全新的「生物能量學」途徑，但目前仍處於動物實驗階段。未來仍需經過嚴格的臨床試驗，才能驗證其在人體上的安全性與有效性，距離實際應用仍有一段長路。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中