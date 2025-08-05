癌細胞剋星！ 科學家幫免疫T細胞「換電池」助化療藥效翻倍

最新研究顯示，透過移植健康的「粒線體」，能有效「超級充電」如T細胞等免疫細胞，使其更有力地攻擊癌細胞；圖為T細胞攻擊癌細胞示意圖。（圖取自Freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕化學治療在殺死癌細胞的同時，往往也會摧毀免疫系統，形成兩難。現在，一項最新研究找到了一種顛覆性策略：直接為免疫細胞「更換電池」，不僅能「超級充電」免疫系統，更能讓傳統化療藥物的效果翻倍。

科學新聞網站《ScienceDaily》報導，這項由中國同濟大學與南通大學團隊發表於《癌症生物學與醫學》（Cancer Biology & Medicine）期刊的研究，聚焦於佔肺癌85%的「非小細胞肺癌」（NSCLC）。

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研究的關鍵，在於被稱為「細胞發電廠」的「粒線體」（mitochondria）。研究人員從高能量的人類心肌細胞中，分離出健康的粒線體，並將其與化療藥物「順鉑」（cisplatin）一同移植到罹患肺癌的小鼠腫瘤模型中。

結果顯示，單獨移植粒線體對癌細胞無害，但一旦與化療藥物結合，便產生了強大的協同效應。數據顯示，腫瘤對藥物的敏感度提高了1倍；在小鼠身上，合併療法的腫瘤縮小效果，也遠勝於單獨化療。

更重要的是，這種「粒線體移植」療法，逆轉了癌細胞獨特的代謝方式（瓦氏效應），同時為腫瘤環境中的T細胞與自然殺手（NK）細胞等免疫細胞重新注入了活力。首席研究員袁柳柳博士形容：「這就像在解除腫瘤武裝的同時，重新武裝了免疫系統。」

研究團隊強調，此療法在小鼠身上並未引起額外的毒副作用。儘管這項發現為癌症治療開闢了全新的「生物能量學」途徑，但目前仍處於動物實驗階段。未來仍需經過嚴格的臨床試驗，才能驗證其在人體上的安全性與有效性，距離實際應用仍有一段長路。

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