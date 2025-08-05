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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

中國廣東屈公病失控 疾管署提升旅遊二級警示

2025/08/05 12:22

我國疾管署將中國廣東的屈公病旅遊疫情建議等級調升至第二級「警示」。（記者林惠琴攝）

我國疾管署將中國廣東的屈公病旅遊疫情建議等級調升至第二級「警示」。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕屈公病在非洲有「痛得將身體彎起來」的說法。中國廣東近期屈公病的病例飆升、疫情失控，美國疾病管制暨預防中心（CDC）對廣東發布二級旅遊警示。我國疾管署即起也將旅遊疫情建議等級從第一級，調升至第二級「警示（Alert）」，必須加強預警，對當地採取加強防護。

我國疾管署7月22日提升中國廣東屈公病旅遊疫情建議等級至第一級「注意」（Watch），提醒遵守當地的一般預防措施，短短不到兩週，如今再次提升至第二級「警示」（Alert），對當地採取加強防護。

目前肯亞、玻利維亞、印尼、印度、斯里蘭卡、阿根廷、菲律賓的屈公病旅遊疫情建議等級列為第一級「注意」，中國廣東省、巴西、法屬留尼旺島則為第二級「警示」。疾管署副署長曾淑慧表示，細節於下午記者會說明。

根據疾管署資料指出，屈公病的病媒蚊與登革熱相同，由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期為2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、關節痛或關節炎（特別是手腳的小關節、手腕和腳踝）、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。

與登革熱不同的是，部分感染屈公病的病人會持續數週的倦怠感，有些關節會痛到無法行動，並持續數週、數月，甚至數年，在非洲有「痛得將身體彎起來」的說法。不過，屈公病的嚴重程度也不如登革熱重症，較少出現死亡，只是新生兒、65歲以上年長者，或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是罹病易有併發症或病況嚴重的風險族群。

疾管署提醒，規劃前往屈公病流行地區的民眾，應落實防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊液；入境時如自覺可能感染，應主動告知機場檢疫人員；返國後如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），以利及早通報、診斷及治療。

前往屈公病地區，應落實防蚊措施。（疾管署提供）

前往屈公病地區，應落實防蚊措施。（疾管署提供）

中國廣東發生屈公病疫情，列國際旅遊疫情警示。（疾管署提供）

中國廣東發生屈公病疫情，列國際旅遊疫情警示。（疾管署提供）

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