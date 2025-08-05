放療新利器銳視刀 精準除癌造福患者

童綜合醫院引進銳視刀設備，造福癌症患者。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕醫療技術與科技與日俱進，「癌症」已經不能與「絕症」劃上等號。許多癌症只要能夠早期發現、積極治療，以及配合醫囑應用新型療法，不僅大幅提升存活率，甚至有機會根治痊癒。

童綜合醫院2024年底引進建置全球放射治療「銳視刀」（Halcyon Guidance Hypersight）；以前癌症治療程序多是先開刀、再化療、後放療，適應性放療在精準治療的前提下，可以先透過放療縮小腫瘤體積，為病患降低後續各種治療的難度。

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童綜合醫院放射腫瘤科主任葉啟源表示，過去在放射治療前，對病患治療位置的判斷是以傳統影像導航的設備取得定位影像，會消耗較多的時間而且影像不清晰。而新引進的銳視刀是目前最新推出的高品質影像導航加速器，可以在短短6秒內擷取錐形束電腦斷層影像，並具有直接在影像上計算劑量的能力。

因為影像品質與電腦斷層掃描相近，超大可視區域可以涵蓋整個腫瘤區域和周圍的正常器官，監測病人在治療床的位置與姿勢，並可檢查腫瘤的大小或位置的改變，讓醫師獲得更多的訊息做出正確的判斷。

一名57歲患者去（2024）年5月確診罹患口腔癌第一期，經手術清除癌細胞並恢復良好，定期回診檢查，12月又發現嘴唇再出現0.5公分腫瘤，手術切除後持續追蹤。沒想到今（2025）年5月突然從左臉頰到肩頸處長出約350立方公分的腫瘤，因腫瘤面積太大，手術風險高，因此先進行銳視刀適應性放射治療，1個半月進行了35次治療，期間每天都會利用新世代影像導航技術HyperSight進行掃描確認治療位置和腫瘤大小，最後腫瘤體積也縮減到200立方公分左右，後續再安排進行化療與手術，提高完整清除腫瘤的成功率。

童綜合總院長童敏哲表示，銳視刀的引進不僅提升了醫師治療能力，讓更多患者獲得更高的存活率與更好的生活品質。

童綜合醫院引進銳視刀設備，造福癌症患者。（記者張軒哲攝）

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