自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

放療新利器銳視刀 精準除癌造福患者

2025/08/05 12:21

童綜合醫院引進銳視刀設備，造福癌症患者。（記者張軒哲攝）

童綜合醫院引進銳視刀設備，造福癌症患者。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕醫療技術與科技與日俱進，「癌症」已經不能與「絕症」劃上等號。許多癌症只要能夠早期發現、積極治療，以及配合醫囑應用新型療法，不僅大幅提升存活率，甚至有機會根治痊癒。

童綜合醫院2024年底引進建置全球放射治療「銳視刀」（Halcyon Guidance Hypersight）；以前癌症治療程序多是先開刀、再化療、後放療，適應性放療在精準治療的前提下，可以先透過放療縮小腫瘤體積，為病患降低後續各種治療的難度。

童綜合醫院放射腫瘤科主任葉啟源表示，過去在放射治療前，對病患治療位置的判斷是以傳統影像導航的設備取得定位影像，會消耗較多的時間而且影像不清晰。而新引進的銳視刀是目前最新推出的高品質影像導航加速器，可以在短短6秒內擷取錐形束電腦斷層影像，並具有直接在影像上計算劑量的能力。

因為影像品質與電腦斷層掃描相近，超大可視區域可以涵蓋整個腫瘤區域和周圍的正常器官，監測病人在治療床的位置與姿勢，並可檢查腫瘤的大小或位置的改變，讓醫師獲得更多的訊息做出正確的判斷。

一名57歲患者去（2024）年5月確診罹患口腔癌第一期，經手術清除癌細胞並恢復良好，定期回診檢查，12月又發現嘴唇再出現0.5公分腫瘤，手術切除後持續追蹤。沒想到今（2025）年5月突然從左臉頰到肩頸處長出約350立方公分的腫瘤，因腫瘤面積太大，手術風險高，因此先進行銳視刀適應性放射治療，1個半月進行了35次治療，期間每天都會利用新世代影像導航技術HyperSight進行掃描確認治療位置和腫瘤大小，最後腫瘤體積也縮減到200立方公分左右，後續再安排進行化療與手術，提高完整清除腫瘤的成功率。

童綜合總院長童敏哲表示，銳視刀的引進不僅提升了醫師治療能力，讓更多患者獲得更高的存活率與更好的生活品質。

童綜合醫院引進銳視刀設備，造福癌症患者。（記者張軒哲攝）

童綜合醫院引進銳視刀設備，造福癌症患者。（記者張軒哲攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中