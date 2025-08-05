健康網》大衛羅奇罹鱗狀細胞癌逝 醫警小心紫外線

不讓鱗狀細胞癌上身要防曬，臺北榮民總皮膚主治醫師李政源表示，喜歡戶外運動、或工作必須長時間處於太陽下的人，紫外線對皮膚威脅會比其他人高；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕硬式搖滾樂團「Junkyard」主唱大衛羅奇（David Roach），儘管他努力與病魔對抗，因罹患鱗狀細胞癌，傳出2日逝世，享年59歲，令關心他的親人與粉絲相當不捨。根據台北榮總皮膚科衛教網站指出，鱗狀細胞癌是3種常見的皮膚癌的其中之一，好發在陽光長期照射處，如耳朵、唇和嘴部，如果沒有處理，少數可能會經由淋巴散播出去，轉移到其他部位。

事實上，大衛羅奇去世前半個月才剛與新婚妻子完婚，樂團在社交媒體上對已逝主唱表達哀悼之意，「懷著沉痛的心情宣布大衛·羅奇去世。在與癌症進行了一場勇敢的鬥爭後，大衛昨晚在家中，在妻子深愛的懷抱中離世。」

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大衛羅奇（David Roach）因罹患鱗狀細胞癌，生前努力對抗病魔，傳出2日逝世。（圖翻攝自IG@junkyardhollywood）

臺北榮民總醫院皮膚部主治醫師李政源表示，在台灣，常見的皮膚癌主要有3種，包括基底細胞癌、鱗狀細胞癌、黑色素癌，其中鱗狀細胞癌是第2常見的皮膚癌類型。

李政源說，鱗狀細胞癌是從皮膚鱗狀細胞長出來的皮膚癌，好發在陽光長期照射之處，如耳朵、臉部、唇和嘴部。鱗狀細胞癌較易有搔癢、疼痛等症狀，如果沒有處理，少數可能會經由淋巴散播出去，轉移到其他部位。

李政源說明，其可能出現的症狀有：病灶可能有角化、堅硬的結節、紅斑，表面粗糙、結痂、呈脫屑狀。顏色通常偏紅，容易因潰瘍而流血。病灶可能發展成蕈狀的大腫塊。

李政源分析容易導致皮膚癌的風險因子：

●皮膚白皙者：皮膚白代表黑色素較少，而黑色素可以幫助抵禦紫外線，這也是為何白種人罹患皮膚癌風險較高。

●過度曝曬於陽光下：喜歡戶外運動、或工作必須長時間處於太陽下（如務農、工地）的人，紫外線對皮膚的威脅就會比其他人高，尤其若沒有做好防曬，不僅容易曬傷，罹患皮膚癌的風險也會提高。值得注意的是，日曬同時是上述3種皮膚癌共同風險因子，也是患者較能改善的風險因子。

●非典型或多量（大於100顆）的黑色素痣：身上痣很多的人，出現異常痣的機率也比一般人高。這些異常的痣形狀不規則，而且比正常的痣大，容易有癌變的可能。

●日光性角化症（Actinic keratosis）：又稱光化性角化症，患者因長期接受陽光照射，而出現的皮膚病灶，患者會有棕色或紅色的結痂斑塊，有演變成鱗狀細胞癌的可能。

●有皮膚癌家族病史。長時輻射線暴露。長期無法癒合的潰瘍傷口。愛滋病患等免疫系統低下患者。

●病毒感染：當高致癌型的人類乳突病毒（HPV）長時間潛伏在皮膚裡，會提高宿主出現鱗狀細胞癌的機會。

●慢性砷中毒。曾經喝含砷地下水的居民，如烏腳病流行地區，在慢性砷中毒後，約10~20年後皮膚會慢慢出現多發性皮膚癌。

●遺傳疾病，如表皮溶解水皰症（泡泡龍）、白化症（白子）、著色性乾皮症等等先天遺傳疾病，因先天基因缺陷，導致人體皮膚較為脆弱容易反覆受傷、對紫外線的傷害更敏感、或修補突變功能下降等等，導致個體罹患皮膚癌的風險增高。

●高齡患者。由於陽光的傷害都是日積月累，因此大多數的皮膚癌好發在中老年人身上。

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