自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》大衛羅奇罹鱗狀細胞癌逝 醫警小心紫外線

2025/08/05 12:13

不讓鱗狀細胞癌上身要防曬，臺北榮民總皮膚主治醫師李政源表示，喜歡戶外運動、或工作必須長時間處於太陽下的人，紫外線對皮膚威脅會比其他人高；圖為情境照。（圖取自freepik）

不讓鱗狀細胞癌上身要防曬，臺北榮民總皮膚主治醫師李政源表示，喜歡戶外運動、或工作必須長時間處於太陽下的人，紫外線對皮膚威脅會比其他人高；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕硬式搖滾樂團「Junkyard」主唱大衛羅奇（David Roach），儘管他努力與病魔對抗，因罹患鱗狀細胞癌，傳出2日逝世，享年59歲，令關心他的親人與粉絲相當不捨。根據台北榮總皮膚科衛教網站指出，鱗狀細胞癌是3種常見的皮膚癌的其中之一，好發在陽光長期照射處，如耳朵、唇和嘴部，如果沒有處理，少數可能會經由淋巴散播出去，轉移到其他部位。

事實上，大衛羅奇去世前半個月才剛與新婚妻子完婚，樂團在社交媒體上對已逝主唱表達哀悼之意，「懷著沉痛的心情宣布大衛·羅奇去世。在與癌症進行了一場勇敢的鬥爭後，大衛昨晚在家中，在妻子深愛的懷抱中離世。」

大衛羅奇（David Roach）因罹患鱗狀細胞癌，生前努力對抗病魔，傳出2日逝世。（圖翻攝自IG@junkyardhollywood）

大衛羅奇（David Roach）因罹患鱗狀細胞癌，生前努力對抗病魔，傳出2日逝世。（圖翻攝自IG@junkyardhollywood）

臺北榮民總醫院皮膚部主治醫師李政源表示，在台灣，常見的皮膚癌主要有3種，包括基底細胞癌、鱗狀細胞癌、黑色素癌，其中鱗狀細胞癌是第2常見的皮膚癌類型。

李政源說，鱗狀細胞癌是從皮膚鱗狀細胞長出來的皮膚癌，好發在陽光長期照射之處，如耳朵、臉部、唇和嘴部。鱗狀細胞癌較易有搔癢、疼痛等症狀，如果沒有處理，少數可能會經由淋巴散播出去，轉移到其他部位。

李政源說明，其可能出現的症狀有：病灶可能有角化、堅硬的結節、紅斑，表面粗糙、結痂、呈脫屑狀。顏色通常偏紅，容易因潰瘍而流血。病灶可能發展成蕈狀的大腫塊。

李政源分析容易導致皮膚癌的風險因子：

●皮膚白皙者：皮膚白代表黑色素較少，而黑色素可以幫助抵禦紫外線，這也是為何白種人罹患皮膚癌風險較高。

●過度曝曬於陽光下：喜歡戶外運動、或工作必須長時間處於太陽下（如務農、工地）的人，紫外線對皮膚的威脅就會比其他人高，尤其若沒有做好防曬，不僅容易曬傷，罹患皮膚癌的風險也會提高。值得注意的是，日曬同時是上述3種皮膚癌共同風險因子，也是患者較能改善的風險因子。

●非典型或多量（大於100顆）的黑色素痣：身上痣很多的人，出現異常痣的機率也比一般人高。這些異常的痣形狀不規則，而且比正常的痣大，容易有癌變的可能。

●日光性角化症（Actinic keratosis）：又稱光化性角化症，患者因長期接受陽光照射，而出現的皮膚病灶，患者會有棕色或紅色的結痂斑塊，有演變成鱗狀細胞癌的可能。

●有皮膚癌家族病史。長時輻射線暴露。長期無法癒合的潰瘍傷口。愛滋病患等免疫系統低下患者。

●病毒感染：當高致癌型的人類乳突病毒（HPV）長時間潛伏在皮膚裡，會提高宿主出現鱗狀細胞癌的機會。

●慢性砷中毒。曾經喝含砷地下水的居民，如烏腳病流行地區，在慢性砷中毒後，約10~20年後皮膚會慢慢出現多發性皮膚癌。

●遺傳疾病，如表皮溶解水皰症（泡泡龍）、白化症（白子）、著色性乾皮症等等先天遺傳疾病，因先天基因缺陷，導致人體皮膚較為脆弱容易反覆受傷、對紫外線的傷害更敏感、或修補突變功能下降等等，導致個體罹患皮膚癌的風險增高。

●高齡患者。由於陽光的傷害都是日積月累，因此大多數的皮膚癌好發在中老年人身上。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中