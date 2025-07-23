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健康 > 杏林動態

陽交大附醫啟用核醫專屬病房 治療轉移性攝護腺等癌症

2025/07/23 13:41

陽交大附醫搭配核醫專屬病房，今年也斥資上億打造核子醫學最高規格的影像診斷及作業流程。（記者王峻祺攝）

陽交大附醫搭配核醫專屬病房，今年也斥資上億打造核子醫學最高規格的影像診斷及作業流程。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣國立陽明交通大學附設醫院今（23）天宣布啟用宜蘭地區唯一的「核醫專屬病房」，2間專屬病房，將針對轉移性攝護腺癌等多種癌症進行治療，提供鉛板防護等設施，並讓輻射管制資訊化，提升患者的醫療安全與照護品質。

核醫專屬病房是專為接受核醫學檢查和治療病人設計的空間，陽交大附醫搭配病房啟用，今年也斥資上億打造核子醫學中心，引入最高規格影像診斷及作業流程，包括德國Siemens正子斷層掃描儀、複合式單光子電腦斷層掃描等。

院方指出，正子斷層掃描儀備，具備512x512超高解析度與AI快速影像分析能力，可更快速、精確掌握腫瘤大小與分布；複合式單光子電腦斷層掃描儀，結合16切電腦斷層與AI影像分析功能，加強心臟及深部臟器的影像清晰度，原本平均64分鐘的腫瘤體積計算時間，現在僅需11.6分鐘，大幅提升診療效率與精準度。

陽交大附醫的「核醫專屬病房」，將針對甲狀腺疾病、轉移性攝護腺癌，或神經內分泌腫瘤等進行治療，並提供獨立隔離病房、鉛板防護、視訊對講及舒適個人套房空間，可完整提高核醫診療的評估。

陽交大附醫院長楊純豪說，感謝捐贈者、醫院及廠商等各界的齊心合作，近5年引進多項尖端、重大儀器設備，並同步整合改造醫療環境，落實精準診治及人性化的醫療願景。

陽交大附醫目前也正在興建2期醫療大樓、職務宿舍，施工進度超前，預計2027年5月完工，除擴充醫療量能，大幅提升病患收治及急重難症照護外，也將朝「醫學中心」等級醫院發展。

核醫專屬病房是專為接受核醫學檢查和治療病人設計的空間。（記者王峻祺攝）

核醫專屬病房是專為接受核醫學檢查和治療病人設計的空間。（記者王峻祺攝）

陽交大附醫引進德國Siemens正子斷層掃描儀。（記者王峻祺攝）

陽交大附醫引進德國Siemens正子斷層掃描儀。（記者王峻祺攝）

國立陽明交通大學附設醫院今天宣布啟用宜蘭地區唯一的「核醫專屬病房」，2間專屬病房，將針對轉移性攝護腺癌等多種癌症進行治療。（記者王峻祺攝）

國立陽明交通大學附設醫院今天宣布啟用宜蘭地區唯一的「核醫專屬病房」，2間專屬病房，將針對轉移性攝護腺癌等多種癌症進行治療。（記者王峻祺攝）

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