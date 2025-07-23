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健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》晚上更需防中暑 日醫：小心「無感流汗」

2025/07/23 21:49

近年日本的夏季炎熱，若加上高濕度，很容易讓人中暑。示意圖，（圖取自freepik）

近年日本的夏季炎熱，若加上高濕度，很容易讓人中暑。示意圖，（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人以為「中暑」是發生在白天的戶外，但是即使是入夜，甚至是在家中也需要格外小心。

早在2024年，就曾發生年長者在住家中發生熱中暑的狀況；今（2025）年熱度也不減。日本在22日也迎接「大暑」這一年中最熱的日子，《岩手電視台》報導，岩手縣觀測到38度左右高溫，為開始觀測以來最高溫。

日本媒體《RKB每日放送》說明，北九州八幡醫院名譽院長伊藤重彥表示，雨季過後，氣溫回升，濕度卻沒有降低。另外觀察發現，中暑的發生地點，多達4成是在家中，也就是你待在家中，就有可能中暑送醫。到院者多數為老年人，因為他們的住處很多沒裝空調，或覺得開電風扇就好，但濕度、地面反射的熱與輻射熱也可能推高溫度。

伊藤重彥表示，浴室與廚房若未開窗通風，室內的濕度容易上升。同時因為輻射熱因素，晚上的室內溫度會比室外略高，高濕度與輻射熱，加上室內通風不夠良好，使得室內格外容易讓人體溫升高與流汗，進而中暑。

伊藤重彥提醒「無感流汗」（不感蒸泄）之風險。「人體會透過皮膚蒸發水分維持體溫，即使睡眠時，成年人也會透過無感流汗流失約500毫升水分，洗澡後也會流失水分。」

預防之道，伊藤重彥提醒，在感到口渴之前就要勤加喝水，保持房間通風，並且合理使用空調；同時在洗澡或煮菜時更要注意。「節約用電很重要，倘若因此送醫就不妙了。」

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