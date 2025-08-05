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健康網》屈公病危害未足月嬰兒！臉黑如包青天

2025/08/05 14:07

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰分享屈公病個案，一名未足月嬰兒全身發黑，連唇部也是，後確診屈公病。示意圖。圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰分享屈公病個案，一名未足月嬰兒全身發黑，連唇部也是，後確診屈公病。示意圖。圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期中國廣東發生屈公病疫情，引起國際高度關注。美國疾病管制暨預防中心（CDC）對廣東發布二級旅遊警示。我國疾管署即起也將旅遊疫情建議等級從第一級，調升至第二級「警示（Alert）」，必須加強預警，對當地採取加強防護。林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰引用一名在2021年中的案例指出，一名約12天大的新生兒，突發臉部變黑的症狀，有如包青天；一系列檢查後發現是在出生後，因遭叮咬感染屈公病。

吳昌騰在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」引用案例報告指出，2021年6月，《Clinical Case Reports》線上刊登了一則重要病例報告。1位出生12天的新生兒，出現了以下症狀：發燒、不吃奶、持續哭鬧、臉部變黑（特別是嘴唇和鼻子周圍）。

醫師起初以為是細菌感染，給予抗生素治療，同時也進行了一系列檢查。結果顯示：

• 血液和腦脊髓液的培養都沒有細菌。

• 但血液中的屈公病 IgM 抗體呈現陽性（表示正處於急性感染期）。

• 而媽媽的血液檢查則為陰性（表示不是經由胎盤傳染）。

這說明這名寶寶是在出生後不久，被蚊子叮咬而感染屈公病，屬於「出生後感染」，而非從媽媽體內傳來。

新生兒屈公病案例的提醒

什麼是屈公病（又稱基孔肯亞熱）？吳昌騰說明，屈公病，是由屈公病毒引起的急性傳染病，主要經由埃及斑蚊或白線斑蚊叮咬傳播。患者會出現發燒、關節疼痛、皮疹等症狀，常見於亞洲、非洲、印度等地。這種病毒不會人傳人，但帶病毒的蚊子叮咬後，病毒會在蚊子體內增殖，並在叮咬他人時傳播病毒。雖然大多數人是在成年後感染，但新生兒也可能會得病，而且病況可能更嚴重。

新生兒屈公病的特徵

在這名寶寶身上觀察到的屈公病症狀包括：

• 發燒。

• 臉部皮膚變黑（chik sign/brownie-nose；特別是鼻子與嘴唇周圍）。

• 不愛吃奶與哭鬧。

其他新生兒可能還會出現以下情況：

• 皮膚出疹。

• 抽搐或癲癇。

• 活動力差。

• 嚴重時可能出現腦部感染或多重器官衰竭。

根據在印度馬哈拉施特拉邦2024年6月至9月的重症個案研究，36名18歲以下的兒童因急性嚴重屈公病感染住進加護病房。重症個案常見臨床表現包括：

• 發燒（100%）。

• 紅斑性丘疹（78%）。

• 癲癇發作（56%）。

• 易怒或煩躁（44%）。

• 嗜睡（19%）。

• 呼吸窘迫（33%）。

• 低血壓休克（16%）。

• 急性肝衰竭（8%，其中1例需肝臟移植）。

• 血球吞噬性淋巴組織增生症（HLH）（5%）。

該如何預防？

雖然新生兒得屈公病的機率不高，但若「家中或地區為流行區」，家長應注意以下事項：

1. 避免蚊子叮咬。

2. 清除積水，不讓蚊子有機會繁殖。

3. 注意媽媽是否發燒。孕婦感染屈公熱時，也有機會在分娩過程中傳給寶寶。

治療方面：吳昌騰說明屈公病並無特效藥，但多數情況經支持性治療後可自行痊癒。

最後吳昌騰提醒大家注意：中國廣東近期爆發屈公病（又稱基孔肯亞熱）疫情，病例數量大幅攀升，引發國際關注。美國CDC針對廣東疫情升級，發出第二級旅遊警示。根據中國官方通報，截至7月底，廣東今年累計通報感染個案已達4824例，本週再新增2892例，當中佛山市即佔超過九成。

吳昌騰強調，屈公病不是只有成人才會得，若生活在流行區，連新生兒也可能被蚊子叮咬而染病。面對異常症狀，及早就醫、早期診斷，是保護新生兒健康的關鍵。

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