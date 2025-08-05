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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》不是只有子宮頸癌！ HPV疫苗可防5癌、1病

2025/08/05 14:40

吳文毅醫師指出，HPV感染不分性別，男性面對HPV的風險其實更脆弱，也更應該被注意，接種HPV疫苗，可以防範與HPV相關癌症和疾病；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

吳文毅醫師指出，HPV感染不分性別，男性面對HPV的風險其實更脆弱，也更應該被注意，接種HPV疫苗，可以防範與HPV相關癌症和疾病；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕HPV（人類乳突病毒）不是只跟女性有關，或是只跟子宮頸癌相關！亞東醫院婦產部婦科主任吳文毅指出，HPV感染不分性別，男性面對HPV的風險其實更脆弱，也更應該被注意，因此國健署在今年開放國中男生也被加入公費疫苗的接種行列，而HPV疫苗除子宮頸癌還可以預防陰道癌、外陰癌、肛門癌、頭頸癌（包括口咽癌），以及生殖器疣（菜花）。

吳文毅指出，有越來越多不同類型的癌症也被發現可能與HPV感染有關，雖然因為傳染途徑大多都與生殖泌尿系統相關，但以男性頭頸癌為例，因HPV感染而罹癌的比例也越來越高，美國一項研究顯示，男女共同接種HPV疫苗可以顯著降低相關癌病的發生率。

吳文毅表示，罹患癌症可能花費上百萬，疫苗才1-2萬元，其實CP值滿高的，民眾應該在規劃健康費用上把HPV疫苗列入考量，而醫護人員也應該提供民眾充分的資訊，讓大家對HPV疫苗更為熟悉。

吳文毅表示，HPV的感染很難自然產生抗體，研究顯示，男性幾乎無法在自然感染後得到有效抗體，女性雖然有但針對單一型別的抗體效益也僅落在3成，這也顯示疫苗催生的抗體在HPV上面是更為有效的系統性免疫效應，針對有一些網路謠傳「接種HPV疫苗之後就會被感染，或甚至會影響生育能力」，他表示：「這都是無中生有的謠言，HPV疫苗過去20年來的安全性是有目共睹的，透過完全不含病毒基因的蛋白質外殼讓身體學會怎麼對抗他，是有許多臨床研究佐證的有效措施。」

HPV相關的癌症 可靠疫苗防堵

吳文毅指出，「疫苗＋篩檢」在女性子宮頸癌的防治上有相當好的成效，男性在沒有常規篩檢的方式之下，更應該優先考慮透過疫苗作為第一道防線。

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