自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

健康網》萬里車禍緊急手術需簽同意書？ 阿金醫生：救人第一啦！

2025/07/23 20:00

只有緊急救命手術，才不需要家屬的同意書；圖為情境照。（圖取自freepik）

只有緊急救命手術，才不需要家屬的同意書；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新北萬里今（23）日發生重大車禍，國光客運與砂石車對撞，造成1死14傷；5月的三峽老翁失速車禍的4死12傷；2月台中新光三越發生氣爆4死30傷。受到這種突如其來的意外傷害，緊急送醫，會不會因無人簽署手術同意書而被擱置？奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金釋疑，緊急救命手術是不需要家屬的同意書。

醫院追不到錢也不會找醫師要

陳志金在臉書粉專「ICU 醫生陳志金」發文分享，他說，在台灣沒有人會因為沒錢而失去緊急救命的機會！而醫師也不需要擔心因此被列入呆帳而被懲罰。他提到，相較於某些國家，沒有保險、沒有保證金，就是沒有手術！

甚至緊急送醫的病人沒有健保卡，怎麼辦？陳志金說，「沒關係，事後再請家屬補辦！」倘若是沒有家屬可以補辦，到時候無人繳費？阿金醫師斬釘截鐵地說：「也沒有關係，我們負責救命，費用的事，可以請社工幫忙想辦法！」

台灣有這樣的醫療，「真的要感恩，要珍惜！」陳志金表示，即使病人是一位外籍移工，也是一視同仁的。

不過，根據醫療法第63條第2項規定，手術同意書的簽具，若病人為未成年或無法親簽者，得由其法定代理人、配偶、親屬或關係人簽具。一般來說，病患本人、配偶、子女、父母、兄弟姊妹及法定代理人、關係人（同居人、伴侶）都可簽署同意書，修正後之同意書於伴侶後面加註「不分性別」，以保障性別平等。

藥害救濟基金會也提醒，除非是意外緊急送醫搶救，其餘正規就醫須手術者皆須簽署同意書，也需把握這一次醫病溝通機會，手術說明書與同意書的內容，可以幫助病人快速了解手術相關知識，也降低醫師口頭說明可能產生的資訊落差。

把握術前醫病溝通機會

藥害救濟基金會的衛教資料」上，提供讓手術同意書發揮真正的溝通作用。以下有3個提醒：

手術內容應與醫師溝通：
手術負最大責任的就是主刀醫師，因此同意書最好由主刀醫師親自向病人說明。病人之後若提出其他問題，主刀醫師如果沒有時間回覆，可授權由團隊其他醫師告知。這些說明過程均應完整記錄，以證明有實質的告知。

討論風險及併發症如何處理：
最常見的爭議原因，就是手術後發生併發症卻沒有妥適處理。病人一旦找了其他醫師處理與評論，就容易對原本的醫師產生不信任。建議醫病雙方在術前溝通時，最好預先討論可能產生的不適症狀，以及即使產生併發症，後續可以做哪些醫療處理，讓病人有心理準備，並能安心與醫師合作。

病人參與醫療決策：
病人想獲得妥善治療，無法僅靠醫師單方面努力，病人的參與和合作也很重要。病人不妨主動向醫師瞭解病情診斷的依據、後續需要進行哪些檢查，甚至可再徵詢第二意見，以利更全面掌握自身健康狀況。病人愈積極參與治療決策，愈能降低期望值的落差，也比較不會全歸咎於醫師的決定，讓醫病更能攜手對抗疾病，而不會因溝通不良成為對立方。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中