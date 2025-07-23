健康網》萬里車禍緊急手術需簽同意書？ 阿金醫生：救人第一啦！

只有緊急救命手術，才不需要家屬的同意書；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新北萬里今（23）日發生重大車禍，國光客運與砂石車對撞，造成1死14傷；5月的三峽老翁失速車禍的4死12傷；2月台中新光三越發生氣爆4死30傷。受到這種突如其來的意外傷害，緊急送醫，會不會因無人簽署手術同意書而被擱置？奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金釋疑，緊急救命手術是不需要家屬的同意書。

醫院追不到錢也不會找醫師要

陳志金在臉書粉專「ICU 醫生陳志金」發文分享，他說，在台灣沒有人會因為沒錢而失去緊急救命的機會！而醫師也不需要擔心因此被列入呆帳而被懲罰。他提到，相較於某些國家，沒有保險、沒有保證金，就是沒有手術！

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甚至緊急送醫的病人沒有健保卡，怎麼辦？陳志金說，「沒關係，事後再請家屬補辦！」倘若是沒有家屬可以補辦，到時候無人繳費？阿金醫師斬釘截鐵地說：「也沒有關係，我們負責救命，費用的事，可以請社工幫忙想辦法！」

台灣有這樣的醫療，「真的要感恩，要珍惜！」陳志金表示，即使病人是一位外籍移工，也是一視同仁的。

不過，根據醫療法第63條第2項規定，手術同意書的簽具，若病人為未成年或無法親簽者，得由其法定代理人、配偶、親屬或關係人簽具。一般來說，病患本人、配偶、子女、父母、兄弟姊妹及法定代理人、關係人（同居人、伴侶）都可簽署同意書，修正後之同意書於伴侶後面加註「不分性別」，以保障性別平等。

藥害救濟基金會也提醒，除非是意外緊急送醫搶救，其餘正規就醫須手術者皆須簽署同意書，也需把握這一次醫病溝通機會，手術說明書與同意書的內容，可以幫助病人快速了解手術相關知識，也降低醫師口頭說明可能產生的資訊落差。

把握術前醫病溝通機會

「藥害救濟基金會的衛教資料」上，提供讓手術同意書發揮真正的溝通作用。以下有3個提醒：

●手術內容應與醫師溝通：

手術負最大責任的就是主刀醫師，因此同意書最好由主刀醫師親自向病人說明。病人之後若提出其他問題，主刀醫師如果沒有時間回覆，可授權由團隊其他醫師告知。這些說明過程均應完整記錄，以證明有實質的告知。

●討論風險及併發症如何處理：

最常見的爭議原因，就是手術後發生併發症卻沒有妥適處理。病人一旦找了其他醫師處理與評論，就容易對原本的醫師產生不信任。建議醫病雙方在術前溝通時，最好預先討論可能產生的不適症狀，以及即使產生併發症，後續可以做哪些醫療處理，讓病人有心理準備，並能安心與醫師合作。

●病人參與醫療決策：

病人想獲得妥善治療，無法僅靠醫師單方面努力，病人的參與和合作也很重要。病人不妨主動向醫師瞭解病情診斷的依據、後續需要進行哪些檢查，甚至可再徵詢第二意見，以利更全面掌握自身健康狀況。病人愈積極參與治療決策，愈能降低期望值的落差，也比較不會全歸咎於醫師的決定，讓醫病更能攜手對抗疾病，而不會因溝通不良成為對立方。

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