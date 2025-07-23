健康網》吃驚！夜間5種零食可能加重便秘困擾

針對便秘族群，營養專家建議，睡前最好避免吃進高脂食物、酒精、精製穀物等種食物，避免排便更「卡」；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人有便秘困擾，卻仍吃進讓自己排便更困難的食物。雖然膳食纖維和水分是保持腸道蠕動的關鍵，不過某些食物一旦在睡前食用，會進一步減緩消化。營養專家建議，睡前最好避免吃進高脂食物、酒精、精製穀物、高蛋白點心、乳製品等5種食物，避免隔天更「卡」。

《Eating Well》報導，如果民眾已經便秘，最不該做的就是晚上吃零食，因為這樣會讓情況變得更糟。即使已經攝取足夠的纖維與水分，這些的確是維持排便順暢的關鍵，但是某些食物，一旦在睡前吃下肚，反而會讓腸胃蠕動更遲緩。

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營養師歸納出睡前不適合吃的5種食物：

1.高脂食物

如果你容易便祕，睡前最好避免高脂肪食物，例如，起司、加工零食或大份外食，這類食物會讓消化速度變慢，尤其在夜間腸胃活動本來就減緩的情況下，會讓便祕更嚴重。

人體的消化系統也有晝夜節律，也就是1天24小時的自然作息，白天較活躍、晚上會進入休息狀態。即使是健康的脂肪來源，例如堅果醬，吃太多也可能造成問題。這是因為睡前吃太多堅果醬，會減慢胃排空的速度，也就是食物在腸胃道停留更久，進而增加便祕風險。

因此，晚上最好吃較清淡、富含纖維的食物，才能配合身體的自然節奏。

2.酒精

酒精會讓身體會因為頻尿流失更多水分，造成輕微脫水。脫水會讓大便變得又硬又乾，排出時更困難。另外，還會影響睡眠品質，睡眠不好或休息不足，會讓腸胃蠕動變慢，導致早上排便困難。

3.精製穀物

精製穀物像是白麵包、白麵條、白米飯和甜點，雖然它們是讓人感到安慰的晚間點心，但如果本來就便祕的人，吃這些反而會讓情況更糟。這些食物在加工過程中會失去大部分纖維，缺少能幫助推動糞便通過消化道的纖維量。建議選擇含高纖維的水果，如奇異果或棗子，或是高纖穀物，例如燕麥，來替代精製穀物。

4.高蛋白點心

蛋白質是人體必需的重要營養素，但並非所有蛋白質都一樣，尤其是對消化系統而言。市面上許多高蛋白點心，如蛋白棒、餅乾等，都含有分離蛋白和代糖，這些成分可能會導致消化不良的人出現不舒服的腹脹和脹氣。雖然這些點心方便又能補充蛋白質，但是有些人吃了，可能會引發便祕。

5.乳製品

如果民眾對乳糖敏感或消化不良，優格、牛奶和起司等乳製品零食可能會導致便秘，這些食物含有的蛋白質和脂肪在消化系統中分解較慢。雖然消化速度慢能讓部分人感覺更有飽足感，但對本來排便不順的人來說，反而會帶來困擾。

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