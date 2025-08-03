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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》失智恐年輕化！ 營養師推10大護腦食物

2025/08/03 17:02

紀麗君／核稿編輯

營養師高敏敏說，失智症已年輕化，因此應提早預防。建議遵循麥得飲食原則，補充深綠色蔬菜、魚類等食物，吃出健康遠離失智症；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏說，失智症已年輕化，因此應提早預防。建議遵循麥得飲食原則，補充深綠色蔬菜、魚類等食物，吃出健康遠離失智症；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腦霧、健忘以為只是初老症狀，營養師高敏敏指出，別以為年輕距離失智還很遠，除常見的阿茲海默症等退化型失智症好發於65歲以上以外，其實失智症早已年輕化，因此越早預防越好。建議日常飲食遵循麥得飲食原則，補充深綠色蔬菜、莓果、豆製品、全穀類、雞肉、魚類、橄欖油等10大護腦食物，吃出清晰頭腦、思緒活力，遠離失智症。

早發型失智症退化速度快

高敏敏於臉書專頁發文指出，失智症種類多樣，大致包括以下6類型：

1.阿茲海默症：好發於65歲以上，一開始會出現記憶力明顯變差，像是忘記事情、講過的話重複講，也是最常見的失智症類型。

2.路易氏體失智症：好發於70歲以上，除了記憶問題，還可能會身體僵硬、手抖、走路不穩等帕金森類症狀，認知功能變化也較明顯。

3.額顳葉型失智症：好發於50歲以上，一開始會出現個性改變、行為怪異，不太像原本的自己，情緒管理與社交反應也會變得異常。

4.血管性失智症：可能是中風或腦部血管問題引起，會突然出現認知功能退化，如動作變慢、反應遲鈍、注意力下降。

5.其他因素引起的失智：包括營養不良、腦部創傷、新陳代謝異常、中樞神經感染等原因，有些是可逆性的，意即處理後能改善。

6.年輕型（早發型）失智症：65歲之前就被診斷出失智症，腦部退化速度比老年型快，症狀也可能變化得更明顯。

多樣化失智風險威脅下，日常生活應如何預防罹患失智症？高敏敏推薦執行麥得飲食，簡單說就是地中海飲食+得舒飲食的合體版。核心概念為多吃天然原型食物、少碰加工品，有助穩血壓、顧心臟、護大腦、延緩認知退化，也能降低阿茲海默症風險。

10大健腦食物一次看

麥得飲食怎麼吃才正確？高敏敏建議，日常飲食應掌握攝取以下10種健腦食物：

深綠色蔬菜：如菠菜、花椰菜每天來一份。

各色蔬菜：彩椒、茄子、紅蘿蔔輪流吃，顏色越繽紛越好。

堅果類：每天吃一湯匙核桃、杏仁。

莓果類：首選藍莓，1週至少吃2次。

營養師高敏敏推薦麥得飲食，建議日常攝取莓果、豆製品、全穀類等食材，有助穩壓、護心臟，也能降低阿茲海默症風險；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏推薦麥得飲食，建議日常攝取莓果、豆製品、全穀類等食材，有助穩壓、護心臟，也能降低阿茲海默症風險；示意圖。（圖取自freepik）

豆製品：豆腐、豆漿這些非油炸豆類，建議1週吃3次以上。

全穀類：每天至少攝取3份，像是燕麥、糙米、全麥麵包等都很適合。

雞肉：白肉比紅肉好，1週可吃2次以上。

魚類：深海魚1週吃1次最理想，素食等族群若不吃魚，也能改以豆類補充蛋白質。

橄欖油：炒菜、涼拌都推薦天天用。

紅酒（少量）：每日可喝30-40cc，最多150cc，但此項對於不喝酒的人來說不用勉強。

高敏敏提醒，除護腦食物多攝取，傷腦食物也要記得避開；例如：奶油、人造奶油盡量少於1茶匙；起司1週頂多吃1次就好；紅肉與加工肉品，如火腿、培根、牛排等，盡量限制1週吃2份以內；油炸、速食類食物，如炸雞、薯條、漢堡等，1週不要吃超過1次；糕點甜食如冰淇淋、蛋糕、糖果、餅乾等零食等，建議1週不要吃超過4次。

高敏敏強調，想要遠離腦霧、健忘、失智風險，不是等老了才開始保養，而是現在就要開始。不妨試著調整飲食+遠離傷腦習慣，每天累積，就是大腦最棒的保護傘。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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