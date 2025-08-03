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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

研究：感染流感和新冠 可能重新喚醒休眠乳癌細胞

2025/08/03 16:16

英國研究指出，流感和新冠肺炎感染，可能喚醒休眠中的乳癌細胞。圖為一名女性接受乳房X光檢查。（法新社）

英國研究指出，流感和新冠肺炎感染，可能喚醒休眠中的乳癌細胞。圖為一名女性接受乳房X光檢查。（法新社）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《自然》（Nature）一份最新研究發現，新冠肺炎（COVID-19）和流行性感冒等呼吸道感染，可以重新喚醒處於「緩解期」的乳癌患者體內休眠中的癌細胞。

美國《國會山莊報》2日報導，該研究團隊注意到，英國乳癌緩解期患者在新冠肺炎篩檢呈現陽性後，癌症相關死亡人數增加2倍，因此開始調查兩者之間的關聯。他們也分析一個涵蓋近3.7萬名患者的美國資料庫，發現新冠感染與肺部轉移性乳癌風險增加40％以上有關。

實驗鼠研究發現，染上流感或新冠病毒僅僅數日，乳癌緩解期患者體內休眠中的癌細胞就會被觸發。2週內，研究團隊觀察到癌細胞發展成轉移性病變的情況「大規模擴增」，增幅超過100倍。

科學家先前已懷疑，像EB病毒（Epstein-Barr virus）這樣的常見病毒會引發某些癌症。人類乳突病毒（HPV） 也已被證實會引發子宮頸癌。然而，就乳癌而言，對人類細胞的研究有限，尚不完全清楚病毒是如何引發疾病擴散。

研究結果表明，人體的免疫反應在其中發揮作用。乳癌獲得緩解後，肺、骨和肝組織仍有少量癌細胞處於休眠狀態，這些休眠中的癌細胞有時會因發炎而被喚醒。

在實驗鼠中，A型流感病毒和冠狀病毒只有在觸發發炎細胞激素反應時，才會重新喚醒休眠細胞。科學界還需要進行更多研究，來了解疫苗接種是否會對喚醒休眠細胞產生影響。

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