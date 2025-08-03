健康網》黃捷送補教恩師一程 醫：辨別缺血性腦中風有口訣

立委黃捷補教恩師鄭奇不幸罹患急性缺血性腦中風病逝。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金表示，把握辨識口訣「FAST」，掌握黃金治療搶命。圖為黃捷服務處，她曾於選舉期間與恩師相遇、互打氣。（資料照）



李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕民進黨立法委員黃捷在高雄女中時上的補習班，其中數學補教名師「鄭奇」上月（7月）27日因急性缺血性腦中風，不幸病逝。黃捷今（1日）親自前往弔奠，並於臉書寫著：「去年（2024年）選舉期間，曾在路口相遇，老師也溫暖地為我加油打氣，今天前來參加老師的告別式，獻上一份深切的思念與敬意」。澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲表示，急性缺血性腦中風發病3小時內為黃金搶救時間。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金也分享，「FAST」口訣辨識腦中風。

鄭奇本名鄭敏志，畢業於台大生科系，2009年成立補習班，與學生打成一片，在高雄補教業數學領域十分有名氣。不幸消息傳來，同學紛紛上網留言：「老師一路好走～多年前上課跟您鬥嘴的景象還歷歷在目…謝謝老師，很慶幸高中數學有您！」、「上過老師的課，讓我對數學改觀、不再自暴自棄！」、「非常關心學生的老師，生病當天還來上課…」、「生病？！明明才剛上完他的課…」。

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腦中風在國人十大死因中排名第四，其中80％為缺血性腦中風。對於大血管阻塞引起的急性缺血性腦中風，關鍵在「從腦中風發作到成功打通阻塞血管」所需的時間越短越好，每延遲30分鐘，病人恢復生活自主能力的機會就會減少10-15％。杜承哲說，急性缺血性腦中風目前最有效的治療方式，是在發病3小時內施打靜脈血栓溶解劑，若確認有顱內大血管阻塞，則可在8小時（後循環中風為24小時）內進行顱內動脈取栓術。

在粉絲專頁「Icu醫生陳志金」發文分享，腦中風辨識「FAST」口訣：

● Face 臉：

觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱。

● Arm 手臂：

請患者將兩手抬高平舉，觀察其中一隻手是否會無力下垂。

● Speech 說話：

請患者讀一句話，觀察是否完整清晰。

● Time 時間：

有以上任一症狀，記下發作時間，立刻送醫，把握急性中風搶救黃金3小時。

陳志金指出，「FAST」可以辨識出85.9%的缺血性腦中風，但有14.1%的病人會被遺漏；若再加上 Balance（步態平衡或腳無力）、Eyes（眼睛/視力問題），「BE FAST」則可以將辨識的敏感度提升到95.6%，如此一來，被遺漏的病人只剩下4.4%！

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