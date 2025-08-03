自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》西南氣流把蝗蟲帶進來？ 公衛師：過敏體質要小心

2025/08/03 21:50

板橋、中和、永和、新莊等多個行政區都出現「異歧蔗蝗」蹤跡。台北市公共衛生公會理事長翁瑞宏指出，過敏性體質的人還是遠離些，以免過敏發作。（趙漱涵提供）

板橋、中和、永和、新莊等多個行政區都出現「異歧蔗蝗」蹤跡。台北市公共衛生公會理事長翁瑞宏指出，過敏性體質的人還是遠離些，以免過敏發作。（趙漱涵提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新北市出現「蝗蟲過境」在板橋、中和、永和、新莊等多個行政區都有其蹤跡，新北市農業局表示，這波昆蟲多為「異歧蔗蝗」，屬季節性現象，非農業害蟲，將隨氣候轉涼或降雨逐漸減少，呼籲民眾無需恐慌，如有困擾可用居家環境用藥處理；不過，台北市公共衛生公會理事長翁瑞宏指出，過敏性體質的人還是要留意勿吸入昆蟲鱗粉，對過敏性鼻炎、氣喘患者可能加劇呼吸道刺激。

不過，這「異歧蔗蝗」闖進新北，在社群上也炸開了，有民眾留言：「在我盆栽裡的是蝗蟲！我還以為是肥蚱蜢咧！」、「『蝗』上駕到，微服出巡！」、「前一陣子媒體報導過非洲蝗蟲災害竟然已至印中邊境⋯⋯如果多應該是得通報吧？」、「電梯間也跑來一隻，我還開門讓牠出去⋯」

中山大學生物科學系副教授顏聖紘指出，異歧蔗蝗是西班牙昆蟲學家伊格納西奧．博利瓦爾 （Ignacio Bolívar）在1912年根據越南河內太原市（Thái Nguyên）採集的標本所描述的物種。這個物種目前的分布主要在中南半島與華南。在台灣的紀錄主要出現在金門、馬祖與台灣本島北部。

是否因西南氣流帶進台灣？顏聖紘說，這個物種沒有長翅與短翅型也沒有長距離播遷的能力與紀錄。所以不太可能自己飛過來。但是否可能因為旺盛的西南氣流被帶來，就很難說。

翁瑞宏說，從公共衛生的角度來看，社區出現蝗蟲雖然不像蚊子、老鼠或蟑螂那樣直接帶來傳染病威脅，但仍然有需要留意的面向：

公衛師提醒多加防範、注意

●提醒具過敏與呼吸道症狀的民眾，需留意蝗蟲出現時可能造成居民吸入昆蟲鱗粉，對過敏性鼻炎，氣喘患者可能加劇呼吸道刺激。

●無需心理壓力與恐慌昆蟲侵擾會造成居民驚嚇、焦慮，影響社區安寧；因此，相關單位需要加以說明和安撫。

●留心農藥使用風險：政府或農民可能大量使用化學農藥，若未妥善管理，容易造成水源污源和生態破壞。

翁瑞宏建議，公衛單位應與農政、環保與地方政府合作，掌握蝗蟲分布、繁殖情形與潛在風險，建立跨部門因應機制。應持續監測農藥使用量、飲用水與土壤污染情形，並關注社區居民是否有異常皮膚、呼吸道或腸胃道症狀。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中