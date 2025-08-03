健康網》西南氣流把蝗蟲帶進來？ 公衛師：過敏體質要小心

板橋、中和、永和、新莊等多個行政區都出現「異歧蔗蝗」蹤跡。台北市公共衛生公會理事長翁瑞宏指出，過敏性體質的人還是遠離些，以免過敏發作。（趙漱涵提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新北市出現「蝗蟲過境」在板橋、中和、永和、新莊等多個行政區都有其蹤跡，新北市農業局表示，這波昆蟲多為「異歧蔗蝗」，屬季節性現象，非農業害蟲，將隨氣候轉涼或降雨逐漸減少，呼籲民眾無需恐慌，如有困擾可用居家環境用藥處理；不過，台北市公共衛生公會理事長翁瑞宏指出，過敏性體質的人還是要留意勿吸入昆蟲鱗粉，對過敏性鼻炎、氣喘患者可能加劇呼吸道刺激。

不過，這「異歧蔗蝗」闖進新北，在社群上也炸開了，有民眾留言：「在我盆栽裡的是蝗蟲！我還以為是肥蚱蜢咧！」、「『蝗』上駕到，微服出巡！」、「前一陣子媒體報導過非洲蝗蟲災害竟然已至印中邊境⋯⋯如果多應該是得通報吧？」、「電梯間也跑來一隻，我還開門讓牠出去⋯」

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中山大學生物科學系副教授顏聖紘指出，異歧蔗蝗是西班牙昆蟲學家伊格納西奧．博利瓦爾 （Ignacio Bolívar）在1912年根據越南河內太原市（Thái Nguyên）採集的標本所描述的物種。這個物種目前的分布主要在中南半島與華南。在台灣的紀錄主要出現在金門、馬祖與台灣本島北部。

是否因西南氣流帶進台灣？顏聖紘說，這個物種沒有長翅與短翅型也沒有長距離播遷的能力與紀錄。所以不太可能自己飛過來。但是否可能因為旺盛的西南氣流被帶來，就很難說。

翁瑞宏說，從公共衛生的角度來看，社區出現蝗蟲雖然不像蚊子、老鼠或蟑螂那樣直接帶來傳染病威脅，但仍然有需要留意的面向：

公衛師提醒多加防範、注意

●提醒具過敏與呼吸道症狀的民眾，需留意蝗蟲出現時可能造成居民吸入昆蟲鱗粉，對過敏性鼻炎，氣喘患者可能加劇呼吸道刺激。

●無需心理壓力與恐慌昆蟲侵擾會造成居民驚嚇、焦慮，影響社區安寧；因此，相關單位需要加以說明和安撫。

●留心農藥使用風險：政府或農民可能大量使用化學農藥，若未妥善管理，容易造成水源污源和生態破壞。

翁瑞宏建議，公衛單位應與農政、環保與地方政府合作，掌握蝗蟲分布、繁殖情形與潛在風險，建立跨部門因應機制。應持續監測農藥使用量、飲用水與土壤污染情形，並關注社區居民是否有異常皮膚、呼吸道或腸胃道症狀。

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