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健康 > 杏林動態

感念台電風災搶修 彰基為45無名英雄免費電腦斷層、口腔癌篩檢

2025/07/23 15:09

丹娜絲颱風侵襲時，鹿基醫院受水災影響停電，台電人員在醫院旁變電箱搶修維護。（彰基提供）

丹娜絲颱風侵襲時，鹿基醫院受水災影響停電，台電人員在醫院旁變電箱搶修維護。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕丹娜絲颱風重創南台灣，期間1名台電員工在搶修過程中觸電，搶救數日後仍不幸殉職，面對這群在災後默默奉獻的英雄，彰化基督教醫院總院長陳穆寬今天（23日）宣布，他們與台電彰化區營業處合作，由台電提供45位員工免費健康檢查，項目包括1152切肺部電腦斷層、口腔癌篩檢，向台電第一線搶修人員致上最高敬意。

丹娜絲颱風重創南台灣，造成嚴重的電力損害，台電第一線人員不畏風雨、日以繼夜搶修電力，為民生與產業恢復運作付出極大心力。彰基體系的鹿港基督教醫院也受到水災影響，整個院區停電3個多小時，幸好台電人員在風雨中緊急搶修復電。

彰基免費提供1152切低劑量肺臟電腦斷層檢查及口腔癌篩檢，為台電同仁的健康把關。（彰基提供）

彰基免費提供1152切低劑量肺臟電腦斷層檢查及口腔癌篩檢，為台電同仁的健康把關。（彰基提供）

陳穆寬指出，這些台電夥伴冒著風雨與危險工作，搶修的不只是電力，更是全台民眾的希望與生活穩定，他們的健康值得被好好照顧。這次颱風，他自己的住家也是從晚上8點多停電，到了11點多即得到台電工作人員的搶修復電。

彰基為45位台電人員免費提供1152切低劑量肺臟電腦斷層檢查及口腔癌篩檢等項目，完成健檢後，可由家庭醫師提供個人化健檢報告諮詢說明與建議，並視情況提供後續追蹤或院內專科轉介服務，協助健康管理計畫。

台電彰化營業處長王花蘭則感謝說，彰基提供台電人員免費健康檢查服務，關懷同仁的身心健康，給予台電第一線搶修同仁實際的鼓勵與支持，深感溫暖。

彰基總院長陳穆寬（左3）感謝台電人員風雨中搶修電力，提供免費健康檢查，由台電彰化營業處長王花蘭（右3）代表接受。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬（左3）感謝台電人員風雨中搶修電力，提供免費健康檢查，由台電彰化營業處長王花蘭（右3）代表接受。（彰基提供）

陳穆寬（右2）表示，台電夥伴冒著風雨與危險搶修電力，他們的健康值得被好好照顧。（彰基提供）

陳穆寬（右2）表示，台電夥伴冒著風雨與危險搶修電力，他們的健康值得被好好照顧。（彰基提供）

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