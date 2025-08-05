三高救星！「健康1+1：超商診所一線牽」超商也能守健康

國健署副署長魏璽倫、健保署署長石崇良、千禧之愛健康基金會董事長許惠恒、中華民國診所協會全國聯合會理事長廖文鎮（左至右）共同推動代謝症候群防線向社區延伸。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕三高不只傷身，每年還吞掉健保3600億元，占掉四成醫療預算。為了讓民眾提早預警、聰明管理健康，千禧之愛健康基金會今（5日）宣布與中華民國診所協會全國聯合會合作，正式啟動「健康1+1：超商診所一線牽」行動計畫，串聯全台217家7-ELEVEN「千禧血壓站」與防治代謝症候群的基層診所，建立「量測－轉介－追蹤－改善」的社區預防照護機制。

基金會指出，目前已有310家診所加入，民眾只要在7-ELEVEN量完血壓，即可透過ibon完成風險自評，高風險者可列印就診任務卡前往合作診所諮詢，經醫師建議後，還可再回到超商兌換免費蔬果，鼓勵實踐健康飲食。

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基金會董事長許惠恒表示，「腰圍過粗、血壓偏高、空腹血糖偏高、空腹三酸甘油酯偏高、高密度脂蛋白膽固醇偏低」是代謝症候群五大指標，根據國衛院資料分析，腰圍與血壓是民眾最容易自行量測的兩項指標，若這兩項同時超標，罹患代謝症候群的風險高達68.3%，希望民眾從超商就能守住健康的第一道防線。

健保署長石崇良提到，若代謝症候群未及時控制，後續可能引發的三高併發症相當驚人，國內每年約有850萬人次因此就醫，占去健保整體支出的四成。「健康存摺」App代謝症候群專區，只要輸入數值，或自動匯入過去檢驗資料，就能計算個人風險，並進一步評估糖尿病、心血管等慢性病的共病機率。

石崇良也透露，健保署規劃在「健康存摺」App中導入AI衛教助理功能，目前已進入測試階段，預計第四季上線，AI衛教助理將根據民眾過去的健康資料，自動算出風險，再用產出個人化的衛教內容，「還有語音版本，在車上也可以聽！」讓健康管理更便利。

國民健康署副署長魏璽倫表示，十大死因中有七項與慢性病相關，根據世界衛生組織資料，影響健康的關鍵有五成來自生活型態，醫療僅占一成，因此從飲食、運動、體重控制等面向切入，是預防慢性病最根本的方式。她指出，國健署推動「代謝症候群防治計畫」3年來已收案超過40萬人，其中兩成成功「畢業」，七成改善至少一項指標，此次「超商診所一線牽」行動，結合千禧血壓站與社區診所資源，並配合推廣「植物為主、蔬果佔一半」飲食理念，預期可進一步提升三高防治效率，是民間自發整合社區健康的健康典範。

為鼓勵更多民眾參與，基金會宣布「三高蔬果有福」活動將於8月9日開跑，8月24日前，民眾至全台門市ibon填入腰圍與血壓數據，即可參加抽獎，有機會獲得萬元黃金及近4萬份健康飲品等好禮。8月9日當天上午9點至12點，全台217家7-ELEVEN千禧血壓站將協助民眾免費量血壓與腰圍，若經評估為高風險族群並完成就醫諮詢，還能領取最高價值550元的免費蔬果任務卡。

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