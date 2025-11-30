健康網》想降發炎先控糖！ 營養師：從找糖源到看標示最有效

高糖食物和飲料，例如汽水、蛋糕等是導致體重增加的主要原因之一，過量的糖份通常會在腹部周圍儲存；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在健康領域中，「發炎」影響健康，發炎是身體對感染、組織受損或外來入侵者的反應，但它也可能和各種不良健康結果有關。雖然短期的發炎反應有時是好事，但如果長期處於慢性發炎狀態，則會增加罹患心臟病、肥胖等健康風險。好消息是，飲食可以有效平息發炎，第一步就是減少攝取「添加糖」。

《EatingWell》網站報導，相較於天然存在於水果、乳製品中的天然糖不同，「添加糖」是額外加入食物中，使其變得更甜。雖然吃起來很美味，但過量攝取會讓身體走向發炎狀態。為了維持健康，《美國飲食指南》建議添加糖應占每日總熱量的10%以下；如果民眾每天攝取2,000大卡，那麼添加糖應低於50公克。

請繼續往下閱讀...

添加糖會造成血糖飆升與胰島素阻抗

食物中的過量糖分會相當快速地進入血液，並在血液中造成反覆的血糖與胰島素飆升。營養師派翠西．班南（Patricia Bannan）表示：「長期下來，這會讓我們的細胞對胰島素變得不再敏感（稱為胰島素阻抗），而這種情況會增加全身釋放發炎分子的量。」

當細胞內不穩定的分子（稱為自由基）過多時，就會出現氧化壓力。含有抗氧化物的食物能幫助降低自由基，但含有添加糖的食物反而會增加自由基。莎曼珊．迪維托（Samantha DeVito）說明：「這些不穩定的分子會破壞組織和細胞，身體在嘗試修復損傷時，便會啟動發炎反應。

高糖食物和飲料，例如汽水、蛋糕、餅乾和冰淇淋，是導致體重增加的主要原因之一，尤其是在身體的特定部位。「過量的糖份通常會以脂肪的形式儲存起來，尤其是在腹部周圍，」班南說。「這種脂肪代謝活躍，會釋放發炎化學物質，從而增加心臟病和其他慢性疾病的風險。」

減少添加糖的攝取量

要降低發炎，不一定要完全和糖「分手」。以下是更溫和、可持續的做法，幫助你有效減少糖分攝取：

●找出你最大的糖來源

先做點小調查：你通常在什麼時候、從哪些食物攝取最多的添加糖？班南建議記錄幾天。找出來源後，試著將其中一部分改成更低糖的選擇。她舉例說，可以把汽水換成加入水果的氣泡水，或將高糖早餐穀片換成加肉桂與堅果的燕麥粥。

●檢查成分標示

有時候添加糖非常隱密，如果不看標籤，你可能完全不知道自己吃了多少。除了查看營養標示中的「添加糖」欄位，也可以看成分表。在成分表中要注意一些不那麼明顯的糖名稱，例如葡萄糖（dextrose）、麥芽糖（maltose），或濃縮果汁等，通常就代表產品含有添加糖，不妨找找較低糖或無糖的版本的食物。

●逐步開始少糖生活

突然完全戒糖，通常會讓人感到被剝奪，所以可以逐步減少糖的攝取量。如果你平常咖啡加2匙糖，可以先減到1.5匙一週，再慢慢減到1匙。從小幅度改變更容易持續，也能讓味覺慢慢調整。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法