健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》減重瘦瘦針猛健樂會傷眼？ 4重點做法助防眼部風險

2025/11/30 13:09

好日子診所醫師廖桂敏指出，使用猛健樂若血糖下降過快，可能引發視力模糊、閃光、黑點飄動、視野變暗等症狀；情境照。（圖取自freepik）

好日子診所醫師廖桂敏指出，使用猛健樂若血糖下降過快，可能引發視力模糊、閃光、黑點飄動、視野變暗等症狀；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近來許多人選擇使用俗稱瘦瘦針的糖尿病藥物猛健樂（Mounjaro）幫助減重，且因效果佳而備受關注，但也有影響視力的案例出現。好日子診所醫師廖桂敏指出，使用猛健樂若血糖下降過快，可能引發視力模糊、閃光、黑點飄動、視野變暗等症狀。因此，建議使用猛健樂時，對於血糖控制、視網膜是否已病變、出現視力變化、是否為糖尿病患等，均應加以考量與注意，才能降低眼部風險。

常見影響視力3症狀

廖桂敏於臉書專頁「好日子診所」發文說明，猛健樂減重原理是透過雙重作用（GLP-1 + GIP），進而達到降血糖、減重、改善胰島素阻抗的效果；但若血糖下降太快（特別是糖尿病患者）也有潛在風險；可能會暫時引發「視網膜病變惡化」現象，主要原因是血糖改善太快，導致視網膜微血管短暫不穩。常見症狀包括：

視力模糊。

閃光、黑點飄動。

視野變暗。

4重點做法助防範風險

因此，廖桂敏敏建議，使用猛健樂時，可留意以下4重點：

1.用藥初期，血糖控制宜漸進。

2.已有視網膜病變者，應與眼科同步追蹤（每3-6個月）。

3.若出現視力變化，應立即停藥就診。

4.非糖尿病者減重使用者，視網膜病變風險極低。

廖桂敏強調，猛健樂並不會直接傷害視網膜，但若血糖降太快，可能會讓原本脆弱的眼底暫時惡化，建議穩定控制、定期追蹤最安全。

