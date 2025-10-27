自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 謠言終結站

健康網》AI假醫師猖獗 專家籲：別被「假影片」誤導

2025/10/27 11:12

AI盛行，造成網路上假醫師猖獗，專家提醒，這樣錯誤內容的健康影片會危害長者健康，千萬別誤信；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕AI盛行，造成網路上「假醫師」猖獗，不知名的帳號拍出錯誤百出的健康影片，在長者社群之間瘋傳。台灣營養基金會董事吳映蓉直言，她也曾接到朋友轉給她的「假醫師」影片，「竟叫大家膽固醇高『千萬不要吃藥』」！深怕這樣的影片會危害長者健康，她特別提醒千萬別誤信以免損害健康。

吳映蓉於臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」發文分享，前幾天她的朋友傳一支影片來，裡面有一位自稱經驗豐富的醫生，「叫大家膽固醇高千萬不要吃藥，哇勒～」，後來她找了半天，根本找不到這位醫生，才確認根本是AI生成的。「我朋友本來有在吃藥控制，看影片就不吃藥了。」

吳映蓉接著表示，她的朋友和她年紀相仿，如果連她的朋友都信了，更別說年紀更大的長輩，那更危險。「AI 盛行的年代，更要有能力判斷真偽。」

她提醒，請大家幫長輩把關，請他們要看健康節目要看「真人」說明，並且找得到這位專業人士有執照的，無論是醫師、營養師、藥師等。用最傳統的方式google 一下，看看這位專業人士以前的紀錄、表現，一旦出現「橫空出世」的偽專業人士，真的要注意！

吳映蓉強調，尤其是長輩都害怕某些藥得吃一輩子，看到這樣訊息一定會相信，得到的是更可怕的後果。

她的貼文一出立刻引來粉絲紛紛留言，有人說「這樣真的會害死人」、「台灣人真好騙，難怪詐騙集團那麼多」。

