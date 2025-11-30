自由電子報
健康 > 杏林動態

外觀設計圖亮相！ 大千竹南醫院增加長照床位 明年動工

2025/11/30 09:49

大千竹南醫院外觀設計圖。（圖由大千醫療社團法人提供）

大千竹南醫院外觀設計圖。（圖由大千醫療社團法人提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗北地區，醫療資源不足，大千醫療社團法人購地設立大千竹南醫院，興辦計畫於2021年獲中央核准，惟迄今仍靜悄悄。縣府衛生局說明，因變更增加長照床位，致使原規劃期程延遲，現已取得建築執照；大千也秀出醫院外觀設計圖，表示工程發包中，預計明年6月動工、2030年9月啟用。

苗北頭份、竹南雙市鎮為全縣人口數前兩大，加上中港溪鄰近鄉鎮，人口逾全縣2/5，依據2019年11月衛福部公告，每萬人口醫師數小於10位，屬於三級偏遠地區的次醫療區域。

大千醫療社團法人斥資52億元，在竹南鎮獅山親子公園附近購地，申請興辦設立大千竹南醫院，規劃打造為「區域級教學醫院」，於2021年7月獲衛生福利部核准在案。惟迄今逾3年，不見開工，鄉親翹首、議員關心。

衛生局長楊文志說明，大千醫療社團於設計過程中提出變更增加長照床位，因而使原規劃期程延遲，目前已取得建築執照，可發包動工。

大千醫療社團法人也指出，竹南醫院設定為450床急性病床、特殊病床157床，總床數607床，另設立196床的住宿長照機構，服務一般失能者、管路病人、長期臥床等對象；同時，為營造友善職場，讓外地的醫護同仁可以安心照顧病人，特興建員工宿舍，共180間單人房。竹南醫院建造執照已核准，目前院方進行發包程序中，預計明年6月動工，2030年6月竣工、9月啟用。

