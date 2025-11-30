健康網》多吃維生素C防癌、抗氧化？ 營養師揭真相

Cofit資深營養師李瑄妮表示，維生素C確實是人體內重要的抗氧化劑，但真正有效的防癌策略，還是得靠飲食多樣等生活型態維繫健康；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕維他命C是一種人體無法自行製造的水溶性維生素，不僅對於維持身體健康至關重要，也常聽說攝取維C具有許多抗病潛力。對此，Cofit資深營養師李瑄妮說明，維生素C確實是人體內重要的抗氧化劑，可幫助清除自由基，減少DNA損傷、降低慢性發炎反應。這些機制的確與癌症發生有關，但所謂「多補維他命C可抗氧化、防癌」，真相應是：僅部分正確。

李瑄妮於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」發文表示，不少觀察性研究發現，攝取較多維生素C（尤其是來自蔬果）的人，罹患肺癌、胃癌、胰臟癌的風險可能較低；但重點在於觀察性研究只能告訴我們「有關聯」，無法證明因果。

李瑄妮進一步提及，尤其對於那些愛吃蔬果、往往同時也不抽菸、保持運動、飲食均衡的人來說，這些健康習慣本身就能降低癌症風險因此，不能把功勞全算在維生素C上。至於補充維C營養品呢？她說，根據多項隨機對照試驗顯示，也沒有足夠證據支持口服維他命C補充劑可有效防癌，對部分族群來說，高劑量補充甚至沒有額外好處。

因此，李瑄妮提出結論表示，維生素C具有抗氧化、抗發炎、保護細胞的作用，多吃蔬果型飲食，也確實與較低的癌症風險有關，但沒有證據可證明吃維生素C補充劑就能防癌。真正有效的防癌策略，還是得靠整體生活型態飲食多樣化、良好睡眠、穩定血糖、減少發炎，才能達到維持健康的目的。

Cofit資深營養師李瑄妮。（Cofit我的專屬營養師提供）

