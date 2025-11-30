國家工藝獎漆畫家遭洪災 花蓮門諾送暖如天使

2003年以獨特漆藝技巧獲國家工藝獎的漆畫老師江添昌在923光復洪災遇險，花蓮門諾醫院啟動救援。（門諾醫院提供）

〔記者王錦義／花蓮報導〕2003年以獨特漆藝技巧獲國家工藝獎的漆畫老師江添昌在923洪災中險被大水沖走，行動不便的他在家中泡水3小時獲救，但在收容所無法自主活動感到相當困擾，門諾醫院長照部啟動緊急支援行動，馬上調度特製輪椅與氣囊座墊，協助江添昌恢復最基本的行動能力，江添昌說：「你們真的像天使一樣出現。」。

「看到輪椅那一刻，我真的想哭。」回憶起受災當下，江添昌至今仍心有餘悸。當天他獨自在家，短短幾分鐘內，水位從腳踝瞬間漫上腰際，最後甚至淹到胸口。「那時我真的以為自己走到盡頭了。」原先他坐在電動輪椅上，本以為輪椅夠重能抵擋水流，沒想到強大洪水竟把輪椅沖出屋外。還好輪椅上的氣墊座因浮力把身體往上托，他伸手抓住屋簷和輕鋼架，半身浸在激流中超過三個多小時，終於等到救援。

失去輪椅的江添昌在大進國小收容所只能勉強借一張有輪子的辦公椅，由他人推著移動，連上廁所都極為不便。「那種感覺，讓他覺得失去了最起碼的尊嚴，心情相當低落。」。門諾醫院今指出，災難隔日即由職能治療師蔡儀螢緊急調度特製輪椅與氣囊座墊，並細心指導他正確的使用方式，避免二度傷害；社工師呂凱婷與職能治療師陳玟婷也全程陪伴，協助聯繫、評估生活需求、協調後續安置資源。

江添昌年輕時在軍中因實彈演習意外中彈，導致半身癱瘓；921地震時身處南投震央，親眼目睹家園崩毀；年老返鄉，本想安穩度日，卻再度遭逢百年洪災。然而，他始終沒有被擊倒。中年轉投入漆藝創作，從最簡單的材料開始，一片片蛋殼、一道道上漆，磨出屬於自己的藝術語言，作品更曾獲得國家工藝獎肯定，如今仍是許多學生心中的啟蒙。

長照部主任江筱蕙表示，多年來，門諾醫院長照部深耕花東地區，面對的不只是老化社會，更是長期交通不便、資源不足與偏遠地區獨居長者的挑戰。面對光復地區此次的洪災，門諾醫院第一時間啟動跨專業支援機制，整合醫療、長照、復健、護理與社工等資源，主動前進災區支援。同時也關注災後心理衝擊，透過陪伴、傾聽與轉介諮商服務，協助受災民眾重拾安全感與生活信心。

江筱蕙說，災後重建不只是一段時間，而是一條緩慢而漫長的路。門諾醫院將持續以「在地守護」的角色，陪著災民一步一步找回生活的節奏，讓醫療與照顧的溫度，真正走進每一個需要的角落。門諾醫院長照部持續關心江老師的復原狀況，陪伴他一步一步，走回屬於自己的生活節奏。同時，團隊也將與相關單位保持聯繫，協助銜接後續所需資源，讓他的生活逐步回到穩定與安心。

