透視腸道菌》喝母乳較少恐成胖小子 早熟菌叢打亂腸道代謝節奏

2025/11/07 09:00

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/ 微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/ 微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

嬰兒出生後，腸道菌就像一支「微生物建築團隊」，正在幫他打造免疫、代謝、甚至大腦發育的地基。過去雖有研究發現腸道菌早期狀態與日後肥胖相關，但微生物功能如何參與疾病起源仍不明。

但2024年發表在《Gut Microbes》的期刊發現─這支團隊如果「蓋太快」（功能發育失調），反而埋下肥胖的種子！研究團隊追蹤了349名嬰兒，發現出生一個月時純母乳哺育比例最低的寶寶，腸道菌組成特別不一樣，變得特別「早熟」。結果兩歲時，這群寶寶超重或肥胖的風險顯著升高。進一步分析顯示，這些「早熟菌叢」不只打亂腸道的代謝節奏，還影響了神經內分泌訊號，造成代謝重新編碼與神經內分泌訊號濃度下降。

透視腸道菌》喝母乳較少恐成胖小子 早熟菌叢打亂腸道代謝節奏

研究團隊把這些高風險寶寶的糞便萃取拿去做實驗，居然發現它能刺激腸內分泌細胞擴增，增加與肥胖相關基因並導致腸道屏障功能失調。這些結果揭示，嬰兒腸道菌早熟與腸內分泌訊號和腸道屏障受損，是兒童肥胖早期發育起源的重要線索。

純母乳哺育與維持嬰兒腸道菌健康發育有關，可能有助於降低日後肥胖風險；但請媽媽也不用過度焦慮，肥胖並非單一因子，除了母乳以外，減少不必要的抗生素及提供多樣化營養，也有助於寶寶腸道菌健全發育。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/ 微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

