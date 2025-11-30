健康網》意想不到的大腸癌警訊 耶魯醫警：大便「這形狀」要注意

專家表示，越來越多的年輕人被診斷出罹患大腸癌，確切原因仍不明，但要小心「鉛筆般細長的大便」，有可能是警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕越來越多的年輕人被診斷出罹患大腸癌，讓民眾感到緊張。美國耶魯癌症中心醫師麥可・切奇（Dr. Michael Cecchini）表示，為何發生率上升的確切原因仍不明，不過，一個特別令人意外的警訊，就是「鉛筆般細長的大便」，這是某些結直腸癌患者的症狀」，最好要小心。

《Buzzfeed》報導，美國耶魯癌症中心（Yale Cancer Center）胃腸道癌症中心（Center for Gastrointestinal Cancers）大腸直腸計畫暨腫瘤科醫師麥可・切奇指出，50歲以下族群的大腸直腸癌發生率自1990年代以來持續上升，為何發生率上升的確切原因仍不明，可能與生活型態及環境因素有關。

近來在社群媒體上引起關注，一個特別意外的症狀，就是「鉛筆般細長的大便」。一位TikTok用戶在平台上分享，她注意到自己的排便變得比平常更細，還伴隨其他警訊症狀，例如，不明原因的體重下降與腹瀉。她原以為自己是腸躁症，因此一開始沒有就醫。等她終於去看醫生時，已被診斷為大腸癌第四期。

大便變細可能是警訊

切奇表示，醫生有時會看到一些病人，他們的「大便變得非常細，或是細到像鉛筆一樣的粗細與大小，這是部分大腸直腸癌患者會出現的描述」。他接著說，如果腫瘤長在大腸末端附近，或沿著大腸內側一整段生長，就會讓通過的大便變窄，造成這種情況。

耶魯醫警示腸癌4徵兆

切奇提到，鉛筆般細長的大便是大腸直腸癌較不常見的徵兆之一。他提出警告，如果你注意到大便帶血、慢性腹痛、排便習慣改變或不明原因的體重下降，務必要告訴你的醫生。

切奇提醒，年輕人很容易想，這可能只是痔瘡，可能確實如此，但人們確實可能同時有痔瘡與癌症，或也可能是其他的問題。一般而言，進行大腸鏡檢查或其他大腸直腸癌篩檢，是降低風險或早期發現的最佳方式。

根據《今日醫學新聞》（Medical News Today），健康的大便應該是長條、香腸狀，並以一整條或幾小段的形式排出。匹茲堡大學醫學院（University of Pittsburgh School of Medicine）腸胃科醫師傑佛瑞・杜克（Dr. Jeffrey Dueker）表示，最令人擔心的，是大便變細如果是「新出現的變化」且是持續性的，只要排便習慣明顯改變，都可能是潛在警訊。但他強調，並不一定代表大腸癌。除了大便形狀或質地的變化外，也可能包括如廁次數變多或變少。

杜克表示，大多數人會在45歲開始進行篩檢。但如果你有上述任何症狀，或符合特定條件，可能有資格在45歲之前接受大腸鏡檢查。同時，若有家族病史而面臨較高的大腸直腸癌風險，應該與醫生討論何時開始接受大腸鏡檢查。此外，曾患有發炎性腸病、接受過骨盆或腹部放射治療，或有特定遺傳症候群，或個人曾罹患大腸癌，也應在45歲前進行大腸鏡檢查。

