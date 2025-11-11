自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 謠言終結站

健康網》千萬別被騙！不明人士假冒健保署通知退款 看到快刪

2025/11/11 10:12

中央健康保險署於近日接獲民眾反映不明人士冒用健保署名義寄信，郵件主旨標註【扣款錯誤通知：退款程序】，千萬不要打開，直接刪除，避免受騙。

中央健康保險署於近日接獲民眾反映不明人士冒用健保署名義寄信，郵件主旨標註【扣款錯誤通知：退款程序】，千萬不要打開，直接刪除，避免受騙。

〔健康頻道／綜合報導〕中央健康保險署（以下簡稱健保署）於近日接獲民眾反映不明人士冒用健保署名義寄信，郵件主旨標註【扣款錯誤通知：退款程序】。健保署再次提醒民眾，若接獲可疑郵件，千萬不要打開，並直接刪除，避免受騙。

健保署表示，本署催繳及退還保費，皆以正式蓋有印信之公文通知，不會以電子郵件、電話語音、簡訊及Line等其他方式通知。近來詐騙集團技倆不斷翻新，以致詐騙案件層出不窮，民眾若接到寄件者為國家健康保險行政機構，且主旨標註【扣款錯誤通知：退款程序】，切勿上當，請直接將郵件刪除。

健保署特別提醒，詐騙郵件亦多會夾帶惡意釣魚網站連結，一旦好奇按下去，很可能會被詐騙集團騙取帳號、密碼或其他個資，甚至導致手機或電腦中毒。民眾若收到帶有不明連結的惡意郵件，請不要依指示做任何動作，若不慎點擊，建議儘速請專業資訊人員檢視安全性，避免個資外洩或造成金錢財物損失。

健保署再次呼籲，開啟郵件時，請注意提高警覺。民眾如有任何疑問，可撥打健保署免付費專線（市話請撥打0800-030-598或4128-678，手機請改撥02-4128-678）查證，或撥內政部警政署165反詐騙專線報案。

