擴大提供公費成人健檢 13萬人已受惠

為及早發現國人三高及慢性病風險，公費成人健檢今（2025）年起擴大至30歲以上族群；情境照。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕為及早發現國人三高及慢性病風險，公費成人健檢今（2025）年起擴大至30歲以上族群。衛福部國民健康署指出，截至今年4月，新開放的30至39歲族群已有13萬人使用相關服務。不過，醫師提醒，30多歲族群在同一年內可能也有安排勞工健檢等其他例行檢查，可檢視檢查項目後，再決定當年的實際健檢安排。

國人10大死因中，多達5項與三高（高血壓、高血糖、高血脂）慢性病有關，若能及早發現異常並介入改善，有於降低未來致病風險。國健署指出，今年起擴大提供成人預防保健服務，30至39歲民眾每5年可使用1次公費成人健檢，且截至今年4月，已有近13萬人使用，其他年齡層的使用情況則與過去相近。

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除擴大提供公費成人健檢服務，國健署慢性疾病防治組科長鍾遠芳指出，國健署配合「888計畫」，即找出80%三高個案並納入照護網，納入照護網者有80%獲得生活習慣諮詢，80%可穩定控制三高，目前已有300間健康醫院主動提醒民眾定期健檢，並提供相關諮詢服務。

鍾遠芳提到，國健署也持續推動醫療院所協助將健檢結果上傳至健保署健康存摺，自今年起，民眾接受政府提供的各類健康檢查，如勞工健檢、公教健檢、成人預防保健服務等，都會拿到一份同意書。

此外，鍾遠芳解釋，只要同意上傳資料，待檢查報告出爐後，就能直接使用「健保快易通」APP中的「健康存摺」功能，直接查看檢查結果與相關建議，且這些資料只有本人可以查看，並沒有個資疑慮，民眾不用擔心，可以放心同意上傳。

成大醫院斗六分院院長吳晉祥則提醒，30至39歲的許多民眾可能還在工作階段，雇主依法定期安排員工健檢，或是自行安排自費健檢，如果民眾同一年中可適用多種健檢，並不用每一項都做。

吳晉祥建議，民眾可以檢視各項健康檢查的實際檢查項目，再決定是否在同一年內安排其他的健康檢查，如果需要的項目有重複，有些健康檢查或許可以往後排，避免重複檢查，造成資源浪費。

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