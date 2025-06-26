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健康網》變胖、膚況差、毒素多皆因宿便？ 醫列3點破迷思

2025/06/26 09:27

醫師指出，很多人認為變胖或皮膚變差、體內有毒素、沒有每日排便都是因為宿便導致。但實際上，宿便一詞在醫學上根本不存在；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，很多人認為變胖或皮膚變差、體內有毒素、沒有每日排便都是因為宿便導致。但實際上，宿便一詞在醫學上根本不存在；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕網路上經常看到有人瘋傳「體內有10幾公斤宿便」是真的嗎？桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志指出，很多人認為體內有毒素、變胖或皮膚變差、沒有每日排便都是因為宿便導致，實際上「宿便」一詞在醫學上根本不存在。這些情況與肝腎功能運作、腸道功能失衡、排便頻率不一有關。

鄭泓志在臉書專頁「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發文分享，常聽到坊間流傳「清宿便排毒」、「吃酵素能清宿便」的說法，好像體內藏有一堆排不出去的毒素，只要「清光」就能變美、變瘦。但人體內真的會「囤積」昨天、甚至幾天前的糞便嗎？對此，鄭泓志列出以下3個常見迷思，一一破除：

迷思1 體內有毒素需清除宿便

鄭泓志表示，人體本身就有完善的解毒與代謝系統，不需額外清腸。我們每天攝取的食物，會經過胃、小腸、大腸，約24-48小時會完成消化吸收與排出，腸道會透過規律的蠕動，把糞便逐步推進，最後自然排出體外。

腸道裡的糞便，本來就會有一部分是「正在等待排出」的過程，這是正常生理現象。人體的「排毒工作」其實是由肝臟、腎臟、肺臟與皮膚共同完成的，只要肝腎功能正常，身體每天都在自然代謝廢物。

迷思2 清除宿便就能變瘦、變美

鄭泓志解釋，變胖、皮膚變差的根本原因是腸道功能失衡。大多數出現排便不順、腹脹、膚況不佳或小腹凸出的狀況，往往都是因為腸道蠕動變慢、膳食纖維與水分攝取不足、腹部脂肪堆積或姿勢不良，並不是因為體內「堆積了多年未排出的宿便」。

而減重的本質是熱量攝取與消耗的平衡，也就是「吃進去的能量要小於身體消耗的能量」。清腸或排便頂多讓體重短暫減輕一點（來自水分與糞便），但對體脂肪沒有實質影響。

迷思3 每天沒排便即代表有宿便

鄭泓志強調，每個人排便頻率不同，只要規律、無不適，就是正常的。在醫學上，會根據「排便是否規律、有無不適症狀」來評估腸道健康，而不是單純看排便次數。

他說，有些人1天1次，有些人2、3天1次，但只要大便質地正常、不需費力、不脹氣，都屬於健康的範圍。

接著，鄭泓志進一步分享真正能讓人排毒、變美、變瘦、消小腹的5個生活習慣：

1. 建議每天攝取2個拳頭的蔬菜量，少吃加工與精製糖，減少腸道負擔。

醫師建議，想要順利排毒、變美，每天最好攝取2個拳頭的蔬菜量；示意圖。（圖取自freepik）

醫師建議，想要順利排毒、變美，每天最好攝取2個拳頭的蔬菜量；示意圖。（圖取自freepik）

2. 每天喝1500-2000cc以上的水。記得分段喝水，不要等口渴才補。

3. 每天運動至少30分鐘，讓腸道動起來。腸道就像肌肉，需要活動才有蠕動力。

4. 維持每天7小時以上睡眠。睡眠不足與長期壓力會影響荷爾蒙與腸胃蠕動。

5. 適量補充益生菌，維持腸道菌相平衡。建議選擇有明確菌種標示的產品。

最後，鄭泓志提醒，如果長期排便不順，建議諮詢專業醫師尋求協助，千萬不要過度依賴酵素、瀉藥，這樣反而會讓腸道功能變差，也可能忽略已經存在的腸胃疾病。

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