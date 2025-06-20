健康網》喝牛奶生痰？ 營養師破迷思：唾液「1成分」惹的禍

營養師表示，牛奶和痰的分泌其實毫無關係，純粹只是因為唾液中黏蛋白作用，增加牛奶的體積、黏度，讓人誤以為喝牛奶會生痰；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕喝完牛奶，總覺得喉嚨有點卡卡的，好像有痰一樣，有時候嚴重一點還要吞點口水順順喉嚨，甚至網上流傳感冒時不要喝牛奶，以免「生痰」卡喉；對此，好食課營養師Oliver楊哲雄表示，牛奶和痰的分泌其實毫無關係，純粹只是因為唾液中黏蛋白與牛奶作用，增加牛奶的體積、黏度，讓人誤以為是生痰。

楊哲雄於臉書專頁「好食課」發文指出，過去曾有問卷調查發現，近5成民眾喝完全脂牛奶後，會有生痰的感覺，但其實牛奶和痰的分泌量根本無關。之所以會有這種卡卡的感覺，其實只是口水中的黏蛋白與牛奶作用後，讓牛奶液滴「絮凝」（flocculation），進而增加牛奶的黏度與體積，才會讓人誤以為有痰。

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此外，好食課營養師Titan林世航也曾於好食課網站發文說明，牛奶是種乳化液，也是種膠體溶液，同樣的，豆漿也是一樣。當我們喝牛奶或豆漿時，除因唾液黏蛋白作用後，增加牛奶的黏度與體積，以致吞嚥牛奶與口水的殘存混合液時，讓我們感覺喉嚨卡卡的之外，口腔黏膜也會感覺好像「厚厚的」。不過這種感受因人而異，並非每個人都會這麼敏感。

營養師說，牛奶是種乳化液，也是種膠體溶液，當吞嚥牛奶與口水殘存混合液時，除感覺喉嚨卡卡的，口腔黏膜也可能感覺「厚厚的」；示意圖。（圖取自freepik）

另，也有學者猜測，可能是牛奶中的鈣質，抑制了呼吸道黏膜上黏蛋白的水合作用（hydration），所以讓黏液的水份減少，進而讓黏液變稠。此外，有些學者則認為，這種感覺可能跟牛奶中特定蛋白（β-casomorphin-7）有關，因這種蛋白質會刺激與黏液分泌相關的基因（MUC5AC）表現。但此現象是在大腸細胞上發現的，且和呼吸道的狀況差異甚大，所以應該不是因而生痰。

因此，楊哲雄強調，喝牛奶出現的「痰感」，其實只是暫時感受，而不是真的生痰，無需太過擔心。

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