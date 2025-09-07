基市府開辦托育員訓練課程 提升照護品質

為提升基隆市托育服務品質，基隆市政府委外開辦培訓課程，上完課程可獲頒結業證書。圖為資深專業托育人員傳授術科課程。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕為提升基隆市托育服務品質，培養更多具備專業知能與實務能力的托育人員，基隆市政府兒童及少年事務處（以下簡稱兒少處）將於2025年10月18日至12月21日，在德育護理健康學院辦理自費「托育人員訓練課程」，上課時間為週六、週日，以設籍基隆市民為優先。報名時間自即日起至10月7日止，民眾可選擇現場、郵寄或網路方式報名（報名連結：http://reurl.cc/9nDeR8）。

兒少處副處長吳雨潔指出，「托育人員訓練課程」依據托育實務需求精心規劃，上課時數總計134小時。課程內容包含有兒童及少年福利與權益保障相關法規導論（18小時）、嬰幼兒發展（18小時）、嬰幼兒照護技術（36小時/外加8小時練習）、嬰幼兒健康照護（18小時）、嬰幼兒環境規劃及活動設計（18小時）、親職教育與社會資源運用（18小時）。藉由理論與實務並重，全面強化托育人員的專業素養與照護能力。

兒少處提醒報名者，凡修業期滿，且學、術科成績皆達60分以上，由市政府頒發結業證書（術科請假，不得領取結業證書），專業訓練課程（單科）出席率應達2/3以上（術科不得請假）。

基隆市長謝國樑表示，市府培育托育人員，以提升整體托育量能，減輕家長托育壓力，透過系統性的專業訓練，不僅能提升托育人員的照護與教育能力，更能強化其面對突發狀況的應變能力，建立更安心的托育體系。

