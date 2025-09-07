自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

基市府開辦托育員訓練課程 提升照護品質

2025/09/07 09:59

 

為提升基隆市托育服務品質，基隆市政府委外開辦培訓課程，上完課程可獲頒結業證書。圖為資深專業托育人員傳授術科課程。（圖為基隆市政府提供）

為提升基隆市托育服務品質，基隆市政府委外開辦培訓課程，上完課程可獲頒結業證書。圖為資深專業托育人員傳授術科課程。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕為提升基隆市托育服務品質，培養更多具備專業知能與實務能力的托育人員，基隆市政府兒童及少年事務處（以下簡稱兒少處）將於2025年10月18日至12月21日，在德育護理健康學院辦理自費「托育人員訓練課程」，上課時間為週六、週日，以設籍基隆市民為優先。報名時間自即日起至10月7日止，民眾可選擇現場、郵寄或網路方式報名（報名連結：http://reurl.cc/9nDeR8）。

兒少處副處長吳雨潔指出，「托育人員訓練課程」依據托育實務需求精心規劃，上課時數總計134小時。課程內容包含有兒童及少年福利與權益保障相關法規導論（18小時）、嬰幼兒發展（18小時）、嬰幼兒照護技術（36小時/外加8小時練習）、嬰幼兒健康照護（18小時）、嬰幼兒環境規劃及活動設計（18小時）、親職教育與社會資源運用（18小時）。藉由理論與實務並重，全面強化托育人員的專業素養與照護能力。

為提升基隆市托育服務品質，基隆市政府委外開辦培訓課程；上課包含學科理論課程、術科課程，共計134小時。（圖為基隆市政府提供）

為提升基隆市托育服務品質，基隆市政府委外開辦培訓課程；上課包含學科理論課程、術科課程，共計134小時。（圖為基隆市政府提供）

兒少處提醒報名者，凡修業期滿，且學、術科成績皆達60分以上，由市政府頒發結業證書（術科請假，不得領取結業證書），專業訓練課程（單科）出席率應達2/3以上（術科不得請假）。

基隆市長謝國樑表示，市府培育托育人員，以提升整體托育量能，減輕家長托育壓力，透過系統性的專業訓練，不僅能提升托育人員的照護與教育能力，更能強化其面對突發狀況的應變能力，建立更安心的托育體系。

為提升基隆市托育服務品質，基隆市政府委外開辦培訓課程。（圖為基隆市政府提供）

為提升基隆市托育服務品質，基隆市政府委外開辦培訓課程。（圖為基隆市政府提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中