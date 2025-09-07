自由電子報
健康 > 杏林動態

年輕人梅毒連4年攀升 從小五起強化防治教育

2025/09/07 17:15

年輕人梅毒連4年增加 ，教育部和衛福部合力強化防治性病，向下延伸至國小高年級。（資料照）

年輕人梅毒連4年增加 ，教育部和衛福部合力強化防治性病，向下延伸至國小高年級。（資料照）

〔記者林曉雲、林惠琴／台北報導〕教育部一年投入2.8億元於各學習階段的性教育及性傳染病防治等工作，12年國教亦推動「全面性教育」，但依疾管署最新統計，今（2025）年1至7月梅毒通報數新增5826例，較去年同期上升7％。其中13至24歲是近年唯一持續上升的年齡層、共通報1126例，較去年同期增加14％，強化年輕人性病防治顯得急迫。

教育部和衛福部合力強化防治，教育部並發展中小學分齡教學資源。教育部國教署組長葉信村說明，為擴大防治，教育部修正「校園性教育（含性傳染病防治）計畫」，向下延伸至國小高年級，從小五至國中，結合性傳染病的防治內容，設計對應教學方案及發展性教育教材融入課程教學，提供教師系統化教材，並辦理教師增能研習與工作坊，協助教師善用教材。

依12年國教「健康與體育領綱」，性教育為健康教育學習內容，自國小一年級起實施，五、六年級進入青春期，著重學習性騷擾與性侵害的自我防護等，且透過健康促進學校計畫，國高中將「性教育（含性傳染病防治）」列為主要推動議題，依學生需求辦理多元健康促進活動。

國教盟理事長王瀚陽表示，現在的孩子較早熟，其中家庭背景較脆弱的孩子，缺乏身體自主權觀念，也缺少家庭情感的足夠支持，容易被有心大人利用，讓對她（他）好的大人從觸摸開始進而性交，用肉體賺零用錢，毒品問題也造成青少年性病防治的挑戰。

王瀚陽直指，網路更加劇孩子陷於各種性泛濫中，過往租A片還有點困難，現在只要按下年滿十八歲，任何情色影片都可一覽無遺，扭曲孩子對於性的認知，家長團體支持擴大和強化性病防治教育，但國教盟和台灣性教育學會一直主張，學校性教育不能只傳遞表面性知識，要著重於身體界限之教導、學習良好的情感關係等，教導孩子具有自我保護之性素養。

全教總理事長侯俊良表示，依課綱實施性平教育融入各領域教學，國小以身體界線、生理性別等概念為主，教師參考指引後，實施適齡適性的性教育內容，相較於學生到網路摸索，當然更合宜，但年輕人性病增加，絕大多數非因學校宣導不足，而是整個大環境、交友狀況與家長是否重視所衍生的問題。葉信村對此表示，鼓勵學校針對家長舉辦性教育推廣活動，提升家長對性教育（包括傳染病防治）的認識。

