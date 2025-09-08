健康網》生理時鐘被干擾易罹癌？ 百萬網紅：夜班、熬夜易中招

美國百萬網紅腸道專家帕爾指出，一旦生理時鐘被干擾會導致睡眠障礙，可能引發心血管疾病，或癌症風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕清晨的陽光能啟動人體的生理時鐘，夜晚黑暗則讓修復荷爾蒙展開工作。然而，夜班與不規律的生活習慣，正逐漸破壞這套自然機制。美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）提出警告，這樣的干擾不只導致疲倦、失眠、憂鬱，甚至與心血管疾病及癌症風險都有關。

美國百萬網紅腸道專家「腸道俠」帕爾透過影片指出，清晨的陽光進入眼睛，會啟動白天模式，讓腸道消化荷爾蒙開始運作。隨著日落，夜間模式啟動，修復荷爾蒙接手，修復白天飲食造成的腸道損傷。但是，夜班族在深夜保持清醒與進食，會使大腦誤判「現在不是睡覺時間」，導致身體無法獲得有效修復。

請繼續往下閱讀...

帕爾說明，人體的節律是這樣設定的：大約在日落後（約晚上6點），褪黑激素會開始分泌，讓我們在3小時後（約9點）進入睡眠。睡7到9小時後，褪黑激素下降，皮質醇會在清晨分泌，幫助我們在早上6到7點自然醒來。這也是為什麼專家建議醒來後不要立刻喝咖啡，最好等1小時再喝。

不只是夜班族要注意生理時鐘打亂的問題，喜歡熬夜追劇或是其他的熬夜族也要留意。帕爾舉例說明，如果平時習慣9點睡覺，但週末經常到11點後才睡，即使1週只有1次，長期下來也會破壞生理時鐘。這種情況在現代很常見，尤其是跨時區工作的工程師。

如果你半夜2點還在追劇，美國百萬網紅腸道專家帕爾提醒，晚睡一旦經常發生，生理時鐘錯亂會導致睡眠障礙，還可能導致認知退化；圖為情境照。（圖取自freepik）

為什麼晚睡這麼令人擔心？帕爾引述研究解釋，長期的生理時鐘錯亂會導致睡眠障礙、白天疲倦、專注力下降，甚至引發憂鬱與職場倦怠。還可能導致認知退化與心血管疾病，如高血壓、心臟病，以及肥胖、第二型糖尿病等代謝問題。

身為腸胃科醫師，帕爾在診間看到很多病人因為作息不規律，導致消化不良、胃食道逆流、胃潰瘍。對女性而言，夜班還可能引發月經不規則與生育困難；對男性則可能降低睪固酮水平。他甚至提出警告，世界衛生組織已將長期的晝夜節律干擾列為「可能致癌物」，不少研究發現，夜班族罹患乳癌與攝護腺癌的可能風險有增加趨勢。

保護腸道的關鍵做法

帕爾分享6項保護腸道的方法：

●檢視自己的睡眠與清醒模式，記錄自己1週有多少天晚於固定睡眠時間2小時以上。

●維持固定睡眠規律，若你是夜班族，必須在早晨也維持一致的睡眠時間。

●固定飲食時段，睡前與最後一餐要間隔至少3小時。

●睡眠環境要保持黑暗，避免燈光干擾。

●青少年要爭取至少9小時睡眠，最好在午夜前入睡。

●晚上避免飲酒，因為它會干擾生理時鐘。

帕爾總結，你的生理時鐘不只是計時器，而是健康守護者。如果經常干擾它，民眾有可能將付出能量、專注力以及長期健康的代價。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法