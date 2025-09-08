德國科學家開發抗癌新武器！「冷電漿」光束可摧毀隱藏腫瘤細胞

德國科學家正揭示「冷電漿」（cold plasma），能深入組織內部，精準攻擊並摧毀隱藏的癌細胞，為預防癌症術後復發等未來療法，提供有潛力的可能性。（圖：萊布尼茲電漿科學與技術研究所）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《每日科技》（SciTechDaily）網站報導，德國萊布尼茲電漿科學與技術研究所（INP）的科學家們，在一項合作研究中證實，「冷電漿」（cold plasma）技術可以成功摧毀深藏於組織內部數毫米的腫瘤細胞。更重要的是，他們首次揭示了其作用的關鍵分子機制，為這項充滿未來感的療法，在癌症手術中的應用，奠定了基礎。

「冷電漿」是一種離子化氣體，能產生大量具有高度化學活性的分子，這些分子可以強力影響決定腫瘤細胞存活或死亡的生物過程。該研究的第一作者莉亞·米巴赫（Lea Miebach）解釋：「電漿在組織中的效應非常複雜且鮮為人知。」

為此，團隊開發了一種能模仿真實腫瘤組織的3D水凝膠模型。驚人的是，研究發現，過去被認為是主要功臣的「過氧化氫」，即便被移除，電漿的殺癌效果依然強勁。真正能深入組織、扮演關鍵殺手角色的，反而是「過氧亞硝-酸鹽」（peroxynitrite）等壽命極短的分子。

這項研究最具潛力的應用，是在癌症手術的後續治療。研究團隊在另一個模型中，模擬了手術切除腫瘤後的創口邊緣，並用電漿對殘留的腫瘤細胞進行精準治療。結果顯示，電漿在此情境下，同樣展現出強大的殺滅效果，尤其對那些已經擴散到周圍組織的癌細胞。此一發現，為未來利用電漿技術，在手術中「清掃」戰場，以預防術後復發，提供了重要的科學依據。

邁向更溫和的精準治療

INP電漿醫學研究計畫主持人貝克舒斯教授（Prof. Dr. Sander Bekeschus）總結道：「我們越了解是哪些分子在組織中發揮作用，我們就越能精準地將電漿設備用於特定類型的癌症治療。」

這項研究是使用已獲醫療許可的「kINPen電漿噴射器」進行。長遠來看，此一方法有望使癌症治療變得更有效，同時也更為溫和。這項突破性成果，已發表於《生物技術趨勢》（Trends in Biotechnology）期刊。

