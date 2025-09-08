自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

德國科學家開發抗癌新武器！「冷電漿」光束可摧毀隱藏腫瘤細胞

2025/09/08 13:15

德國科學家正揭示「冷電漿」（cold plasma），能深入組織內部，精準攻擊並摧毀隱藏的癌細胞，為預防癌症術後復發等未來療法，提供有潛力的可能性。（圖：萊布尼茲電漿科學與技術研究所）

德國科學家正揭示「冷電漿」（cold plasma），能深入組織內部，精準攻擊並摧毀隱藏的癌細胞，為預防癌症術後復發等未來療法，提供有潛力的可能性。（圖：萊布尼茲電漿科學與技術研究所）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《每日科技》（SciTechDaily）網站報導，德國萊布尼茲電漿科學與技術研究所（INP）的科學家們，在一項合作研究中證實，「冷電漿」（cold plasma）技術可以成功摧毀深藏於組織內部數毫米的腫瘤細胞。更重要的是，他們首次揭示了其作用的關鍵分子機制，為這項充滿未來感的療法，在癌症手術中的應用，奠定了基礎。

「冷電漿」是一種離子化氣體，能產生大量具有高度化學活性的分子，這些分子可以強力影響決定腫瘤細胞存活或死亡的生物過程。該研究的第一作者莉亞·米巴赫（Lea Miebach）解釋：「電漿在組織中的效應非常複雜且鮮為人知。」

為此，團隊開發了一種能模仿真實腫瘤組織的3D水凝膠模型。驚人的是，研究發現，過去被認為是主要功臣的「過氧化氫」，即便被移除，電漿的殺癌效果依然強勁。真正能深入組織、扮演關鍵殺手角色的，反而是「過氧亞硝-酸鹽」（peroxynitrite）等壽命極短的分子。

這項研究最具潛力的應用，是在癌症手術的後續治療。研究團隊在另一個模型中，模擬了手術切除腫瘤後的創口邊緣，並用電漿對殘留的腫瘤細胞進行精準治療。結果顯示，電漿在此情境下，同樣展現出強大的殺滅效果，尤其對那些已經擴散到周圍組織的癌細胞。此一發現，為未來利用電漿技術，在手術中「清掃」戰場，以預防術後復發，提供了重要的科學依據。

邁向更溫和的精準治療

INP電漿醫學研究計畫主持人貝克舒斯教授（Prof. Dr. Sander Bekeschus）總結道：「我們越了解是哪些分子在組織中發揮作用，我們就越能精準地將電漿設備用於特定類型的癌症治療。」

這項研究是使用已獲醫療許可的「kINPen電漿噴射器」進行。長遠來看，此一方法有望使癌症治療變得更有效，同時也更為溫和。這項突破性成果，已發表於《生物技術趨勢》（Trends in Biotechnology）期刊。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中