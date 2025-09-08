減肥藥縮小小鼠乳癌腫瘤 開啟治療新契機

1項啟發性臨床前研究發現，藥物Tirzepatide減緩肥胖小鼠乳癌腫瘤的生長。（路透）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1項啟發性臨床前研究發現，藥物Tirzepatide（以Mounjaro為商品名譽於治療第二型糖尿病，以Zepbound為商品名用於減重）減緩肥胖小鼠乳癌腫瘤的生長。研究人員注意到，隨著小鼠脂肪減少，牠們腫瘤也會縮小，表明Tirzepatide可能對治療乳癌產生有益影響。

根據每日科學（Science Daily）報導，最近在加州舊金山舉行的內分泌學會年會ENDO 2025上發表的一項研究表示，Tirzepatide能減緩小鼠與肥胖相關的乳癌的生長。

該研究作者、美國密西根大學安娜堡分校賈爾斯（Erin Giles）博士和辛格（Kanakadurga Singer）博士實驗室的博士生庫辛斯卡斯（Amanda Kucinskas）指出，肥胖是乳癌重要風險因素。在小鼠身上的研究表明，新型抗肥胖藥物或許能降低與肥胖相關的乳癌風險和改善預後。

所謂預後是指醫生根據病人現況，對疾病治療後可能發生的結果進行預估。科學家早知道，肥胖會導致乳癌患者預後更差，而減重則能有更好的預後。但透過傳統方法實現並維持減肥，對許多人來說仍很困難。為了探索替代方案，團隊將目光轉向tirzepatide。

Tirzepatide能夠活化GLP-1（促胰島素胜肽-1）和GIP（葡萄糖依賴性促胰島素多胜肽）受體，這兩種受體參與調節血糖和食欲。研究人員旨在確定這種藥物，是否也能減緩與肥胖相關的乳癌進展。

這項研究納入16隻小鼠。9週齡的C57BL/6小鼠被餵食40%高脂飲食，並飼養在溫暖環境中誘導肥胖。在32週齡時，肥胖小鼠被隨機分配每隔1天注射Tirzepatide或安慰劑，持續16週。每週測量2次腫瘤體積。

研究人員發現，抗肥胖藥物使小鼠體重和體脂肪減少約20%，其腫瘤體積也有縮小。研究人員認為，腫瘤體積與體重、總脂肪質量和肝臟儲存脂肪量有顯著相關。

庫辛斯卡斯表示，雖然這只是初步結果，但已表明Tirzepatide可能對乳癌治療結果產生有益影響。

