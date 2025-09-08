自由電子報
健康 > 杏林動態

嘉市失智月開跑 14場系列活動免費參加

2025/09/08 10:26

嘉市推行「憶嘉人6支箭」服務方案，守護失智家庭。（嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市響應國際關懷失智症，自9月5日至30日規劃「失智月系列活動」，整合轄內3家失智共照中心及7家失智據點辦理14場次系列活動，內涵包括書法、電影欣賞、舊照片、手作、表演、闖關遊戲、料理等，邀請大家一起參與關心失智，建構失智共融環境，活動皆免費參加。

市府衛生局長廖育瑋說，依據衛生福利部統計，65歲以上失智症人口數已超過35萬人，且人數持續攀升。嘉市今年失智人口推估有4186人，隨著老年人口增加，失智症人口亦隨之增加，失智症者、家庭照顧者、社會重大衝擊與挑戰。

「失智月系列活動」由嘉市3家失智共照中心及7家失智據點辦理14場次系列活動，內涵包括動靜態活動如書法、電影欣賞、舊照片、手作、表演、闖關遊戲、料理等，將失智症相關知識、照護過程、成果滲透至生活環境周圍，提升對失智症的認識，一起關注失智症與照顧者，提供需要且務實支持行動。

其中，9月9日至14日在嘉義創意產業園區登場的「2025銀齡樂活節」，以策展式工作坊設計以「幸福大飯店」為名的情境，透過展場的互動體驗，帶領民眾癒見自己、照顧自己、幸福在己；9月13日在保康長照中心舉辦「認識失智VR體驗」，透過VR模擬失智者視角體驗並理解環境改造的用意。

9月17至25日在嘉義之心城市願景館舉辦「金色人生一起來」邀請大家走進時尚老人播客成果展，感受老人的活力，其他活動還有大型講座，邀請中西醫專家學者及藝人，分享如何預防失智症及照顧者心路歷程。

嘉市自9月5日至30日規劃「失智月系列活動」，皆免費參加。（記者丁偉杰翻攝）

